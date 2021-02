Simón: "Yo me vacunaré cuando mi centro de salud me diga"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha afirmado este jueves que él se vacunará cuando sea llamado por su centro de salud, lo mismo que ha dicho que hará la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que ha negado que haya reservas para el Gobierno.

"Yo me vacunaré cuando mi centro de salud me diga que me tengo que vacunar", ha afirmado Simón en una rueda de prensa conjunta con Calzón para dar cuenta de la evolución de la pandemia al ser preguntados por cuántas dosis de vacunas contra el coronavirus se han reservado a la Administración General del Estado y si los miembros del Gobierno serán inmunizados con ellas.

Calzón ha negado tajantemente que en la estrategia de vacunación exista "ninguna reserva" para los miembros del Ejecutivo: "las personas con responsabilidades nos vacunaremos cuando nos toque y se nos cite para ello", ha abundado.

Polémica por el orden de la vacunación

La secretaria de Estado ha recordado que el principal factor de riesgo contemplado en la estrategia de vacunación es la edad, pero al establecer el límite de 55 años para la vacuna de AstraZeneca, el Gobierno y las comunidades han "optado por ser prudentes".

No obstante, "existe todo un debate" sobre la priorización de los enfermos crónicos que de momento no han sido perfilados en el plan, si bien el cálculo que baraja es que todas estas personas puedan estar inmunizadas a lo largo del verano antes del otoño.

Todos los grupos "son prioritarios, pero tenemos que poner un orden", ha añadido Simón, que ha recordado que en el diseño de la estrategia trabajan expertos en bioética que están tratando de definir los colectivos desde la "equidad".

"Lo mejor que podemos hacer es que este grupo de expertos trabaje y no presionar para que el grupo que cada uno le interese sea más prioritario que los demás", ha proseguido antes de insistir en que "todos se van a vacunar, pero no todos a la vez, hay que priorizar".

La autorización de Janssen podría adelantarse

En este sentido, Calzón ha avanzado que el proceso de autorización de la vacuna de Janssen, que ayer la ministra Carolina Darias situó en el 8 de marzo, "podría adelantarse"; su aprobación es particularmente esperanzadora porque solo es necesaria una dosis para lograr la inmunidad, con lo que se podría llegar a un mayor porcentaje de la población diana.

Por último, y ante la pregunta de si alguien que se ha vacunado puede dar positivo en una PCR, Simón ha explicado que "en principio, no". Una vez vacunado, pasado un tiempo mínimo según el tipo de fármaco que reciba, "no debería dar positivo a una prueba de infección, sí que daría positivo en una prueba de anticuerpos si detectan los anticuerpos que generan las vacunas en concreto", ha concluido.