La Junta de Desagüe interpone un recurso contra el Ayuntamiento por la derogación de su convenio

Según ha explicado en un comunicado, la Junta de Desagüe tiene un convenio firmado con el Ayuntamiento de València desde 1999, en cuya cláusula cuarta establece que el acuerdo es "prorrogable anualmente si no se denuncia expresamente con dos meses de antelación, por alguna de las partes".

En este contexto, la Junta ha criticado que recibió el pasado 2 de noviembre una notificación de trámite de audiencia que "viene a derogar o dejar sin vigencia el convenio firmado".

Se trata, ha indicado, del "único convenio derogado en todo el Ayuntamiento" y, precisamente, "han derogado el más económico de todos y el de más transcendencia para el medio ambiente".

A su juicio, "se trata de una maniobra del que fue presidente y era en ese momento presidente de la Junta" -el edil Sergi Campillo- y "no ha sido un criterio técnico". La Junta se ha preguntado "qué pretende con esto" y por qué les "quiere perjudicar".

Ha expuesto que el ingreso del pago del convenio de 2020 estaba contemplado en el presupuesto de la Junta y que "el ahora expresidente formó parte de la Junta de Gobierno y de la Junta General anual en 2020 cuando se aprobó dicho presupuesto de la Junta y votó a favor".

"Ahora, al dejar de ingresar un trimestre de dicho convenio por una decisión discrecional de Sergi Campillo, ha generado inseguridad jurídica y déficit", ha lamentado la Junta.

Ha señalado que además "el expresidente dijo que se firmaría otro convenio Ayuntamiento-Junta" pero cinco meses después no concen ningún borrador. "Nos dio su palabra que estaría en vigor en 2021", ha subrayado.

Así, la Junta reclamó el pago completo de la anualidad 2020 en un escrito presentado el 4 de enero de este año. "Como no ha habido respuesta, nos vemos obligados a interponer recurso contencioso-administrativo contra la derogación del citado convenio", ha informado.

"El que fuera presidente nunca nos ha defendido, no conocemos los motivos, pero la Junta nunca se ha visto apoyada desde la Presidencia", ha lamentado.

En este punto, ha criticado cuestiones como que el Ayuntamiento "no paga la tasa anual como propietario de terrenos a la Junta", "no ha contestado el escrito presentado por registro de entrada en fecha 22 de diciembre de 2017 en el que solicitaban la bonificación del IBI de los inmuebles de la Junta" o que "nunca ha comunicado los proyectos que se han realizado en la Gola de Puchol y su entorno".

A su juicio, l'Albufera "no les interesa, no invierten, no pagan, solo les interesa la propaganda y poner trabas a entidades que han venido funcionando desde tiempo inmemorial sin problemas y con plena eficacia", ha apostillado.

Ha asegurado que "ejercerá la defensa de los intereses de todos los comuneros con todos los medios legales que tenga a su alcance".