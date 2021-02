Arranca este sábado la inscripción para las becas guardería: requisitos, plazas disponibles y cuantía de la ayuda

El Ayuntamiento de Madrid abrirá este sábado las inscripciones de la segunda convocatoria de las becas guardería, según adelantan a 20minutos. Ayudas para que aquellas familias que hayan solicitado una plaza en un centro municipal infantil y hayan sido rechazadas puedan recibir una compensación económica al mes con la que optar a un centro privado.

¿Quién puede solicitarla?

El principal requisito para acceder a la beca infantil es estar matriculado en centros de titularidad privada autorizados por la Comunidad de Madrid y haber solicitado plaza en la Red Municipal de Escuelas Infantiles o, a pesar de haberla obtenido, que el centro no haya comenzado aún a prestar servicio. También es imprescindible tener una renta per cápita igual o inferior a los 15.473 euros. Si cumple los requisitos y logra la beca, el Ayuntamiento le abonará las ayudas en un pago único a la finalización de curso escolar.

¿Y si ya lo recibí el año anterior?

Las familias que se beneficiaron de la anterior convocatoria también pueden hacerlo este curso siempre que cumplan el principal requisito y se encuentren dentro de los tramos de renta per cápita. También pueden solicitarla para más de un hijo, según informa el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

¿Hasta cuándo y dónde?

La convocatoria de la beca infantil se publica este viernes y las familias la pueden solicitar desde este sábado. El plazo finaliza en 20 días naturales, es decir, el 4 de marzo. Se podrá solicitar por la sede electrónica del Ayuntamiento y si no tienen certificado electrónico, a través de un registro municipal mediante un formulario que se puede descargar.

¿Cuánto puedo recibir?

Las ayudas irán en función de la renta per cápita de las familias, es decir, la renta del padre y la madre dividido por el número de personas que integran esa familia. La cuantía de las becas se adjudica según tres niveles de renta per cápita por familia hasta el tope de 15.500 euros "para favorecer que reciban la ayuda las familias más vulnerables", indican las fuentes. De este modo recibirán 100 euros al mes las rentas per cápita entre los 9.473 euros y los 15.473 euros. Si la renta es más baja (6.049 euros y los 9.473 euros) percibirá 200 euros mensuales. Y las rentas iguales o inferiores a los 6.049 euros, 350 euros al mes.

¿Cuántas plazas hay?

En total, habrá un total de 1.497 becas que estarán repartidas por tramos: 669 becas de 100 euros, 378 de 200 euros y 450 becas que tendrán una cuantía de 350 euros.

¿Qué pasa si me quedo sin centro y sin ayuda?

El área de Familias no contempla esta posibilidad, dado que este año, "se ha priorizado llegar a más familias, y en concreto a las familias con rentas más bajas". No obstante, el curso pasado quedaron fuera de la beca unos 3.000 niños. "Trabajamos para seguir ampliando el número de familias en sucesivas convocatorias", indican.

¿Es compatible con la beca de la Comunidad?

Sí. Tal y como anunció la semana pasada el delegado del área Pepe Aniorte, el Ayuntamiento hace compatible la beca infantil con las ayudas de la Comunidad de Madrid para dar «una mayor cobertura de las necesidades de las familias vulnerables».

¿En qué se diferencia de la primera convocatoria?

Por primera vez será compatible con las ayudas autonómicas "para llegar a más familias, así como con otras ayudas que presten beneficios sociales, cheques guardería", explica el área. Una segunda novedad es que se amplía la cuantía para "cubrir casi la totalidad del coste de la escuela privada". Si el curso anterior eran becas de 100 a 200, el curso que viene será de hasta 350 euros, según la renta per cápita de las familias.