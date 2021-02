Adara Molinero cuenta por redes sociales su problema ginecológico

La vida de la ganadora de GH VIP, Adara Molinero, parecía fluir como la seda... hasta ahora. A la famosa le ha surgido un contratiempo que ha compartido con sus seguidores en su perfil de Instagram, ya que ha acudido al ginecólogo y ha revelado el problema que le han encontrado en una revisión.

Adara ha contado que tiene una pequeña herida que ahora se tiene que tratar, un problema que llega en el momento menos esperado, ya que su relación con Rodri Fuertes va viento en popa, vive por y para el pequeño Martín, y sus proyectos laborales marchan bien.

“Me he hecho una revisión, no me hacía una desde que estaba embarazada, hace dos años, y me ha encontrado una heridita”, ha contado en una serie de stoires después de su visita ginecólogo.

Además aprovechando la ocasión, ha hecho un llamamiento a sus seguidoras sobre la importancia de acudir periódicamente al especialista: “Por eso es tan importante hacerse revisiones cada poco”.

Con respecto a su herida, la madrileña ha contado que el médico le ha mandado “unas cositas" como tratamiento para que se recupere y pueda retomar su rutina sin ningún nuevo percance.