La risa irónica de Simón al preguntarle por la descripción de epidemiólogo como "médico que ha hecho un cursillo"

"Un epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo". Así definió a estos profesionales de la Sanidad, fundamentales en la pandemia de COVID-19, el juez que preside la Sala que ha permitido la reapertura de los bares en el País Vasco, Luis Ángel Garrido. Las reacciones y la polémica ante sus declaraciones, en las que afirmó que las medidas adoptadas eran propias de la "Edad Media", no se han hecho esperar.

No ha escapado a la controversia el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, al que los periodistas han preguntado su opinión al respecto en la habitual rueda de prensa de los jueves sobre la evolución de la pandemia.

"No he oído las declaraciones, así que tampoco voy a opinar al respecto. Lo que sí que es cierto es que cualquier medida que sea eficaz, sea de la Edad Media, de la Edad de Piedra o del futuro, la utilizaremos", ha asegurado Simón, tras escuchar la pregunta con una risa irónica y bajo la atenta mirada de la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.

En sus declaraciones, el juez no solo desautorizó a estos sanitarios, sino que aseguró que las medidas aplicadas propias de otra época. "Supongamos que suben un 2000% las enfermedades de transmisión sexual y llego yo, el gran epidemiólogo de la zona, y digo: 'Muy fácil, estén ustedes dos años sin relaciones sexuales y bajará la curva'. Que ahora te digan que para que el virus se reduzca tiene usted que quedarse en casa, no hablar con nadie, no ir a ningún espectáculo teatral, eso se sabía en la Edad Media", aseguró.

"Poner en valor" el trabajo de estos profesionales

También se ha pronunciado sobre las palabras del juez la secretaria de Estado, que ha aprovechado para "poner en valor" el trabajo de unos profesionales que "quizá, como algunas declaraciones parecen poner de manifiesto", desarrollan una labor que es "invisible" la mayor parte del tiempo, como son los expertos en Salud Pública y los que se dedican a la Epidemiología.

"No se dedican solo al control de las enfermedades transmisibles, sino que cuidan de la salud de toda la población, identificando los factores de riesgo de las patologías crónicas, que no debemos olvidar que son hoy nuestra mayor causa de morbimortalidad", ha recalcado.

Por ese motivo, ha querido transmitir el "reconocimiento del Ministerio" a estos profesionales, que desde hace casi un año recogen "con un gran esfuerzo" los datos de la evolución de la pandemia y "no distinguen entre lunes, sábado o domingo".

"Muchas veces se confunde el objetivo de la Medicina: es que no haya personas enfermas. Y la rama que más se ocupa de eso es la Salud Pública", ha enfatizado el director del CCAES.