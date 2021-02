Cvirus.- El secretari de CESM-CV defèn la seua vacunació com a mèdic i critica les filtracions: "Volen callar"

Pedrera ha explicat, en declaracions a Europa Press, que es va vacunar el passat dia 9 en el centre de salut de Sant Blas -una informació avançada per eldiario.es-, on acudeix "dies solts" per a passar consulta com a metge de família com aquest mateix matí. Sobre aquest tema, ha aclarit que el dia 7 va sol·licitar la reincorporació i eixa mateixa jornada va començar a acudir al centre per a "posar-se al dia" i treballar encara que sense autorització d'accés a les targetes SIP, que va rebre el 18.

Pedrera ha recalcat que la instrucció del seu departament de salut diu textualment: "La vacunació es desenvoluparà de manera continua en torns de matí i vesprada fins a completar l'administració de la primera dosi de la vacuna a tot el personal del departament en el menor temps possible".

A més, en el seu cas, en ser de primària i haver d'atendre pacients covid, se li va citar nominalment des de la direcció del centre amb "dia i hora". Per açò, ha assenyalat que no podia haver-se negat perquè "li haurien acusat de negacionista", la qual cosa "no és el cas". "Si algú ha de donar explicacions és la gerència del departament", ha mantingut.

En eixe sentit, ha apuntat que les filtracions sobre els delegats sindicals "tenen tota la pinta d'una caça de bruixes perquè molestem per a algú". "Però no ens callaran", ha subratllat.

A més, ha apuntat que tots els alliberats sindicals del seu departament ja s'han vacunat en ser citats per la gerència. En eixe sentit, ha criticat que "cada gerència actua com estima oportú, ni millor ni pitjor, sinó de forma diferent, perquè no hi ha una directriu única com reclamem, sinó falta de planificació".