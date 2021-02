Coronavirus.- Sanitat detecta 63 nous brots, 29 d'ells d'origen educatiu

En concret, per províncies s'han detectat dos brots a Castelló, 22 a Alacant i 39 a València, mentre que per àmbits, hi ha 29 educatius, quatre laborals i 30 socials.

Respecte als educatius, Alacant ha detectat tres brots de tres casos cadascun; tres més a Petrer (un de sis casos i dos de tres) i Torrevella altres tres, un de quatre i dos de tres. A Almoradí han detectat dos focus: un de quatre i un altre de tres; a Elx, un altre de quatre i de tres, i altres dos a València: un de cinc i un altre de quatre.

La resta de focus educatius s'ha produït a Alcoi (quatre casos), Almàssera (quatre), Daimús (quatre), Manuel (tres), Montcada (tres), Novelda (tres), Oriola (tres), Polinyà de Xúquer (quatre), Rojals (tres), Sant Vicent del Raspeig (tres), Saix (quatre), Villena (tres) i Xàtiva (tres).

Pel que fa a l'origen laboral, hi ha quatre brots, cadascun de quatre casos, els quals s'han donat a Almassora, Onda, Sagunt i València.

Pel que fa als brots d'origen social, la mitat s'han localitzat a València. Hi ha dos de sis positius, quatre de cinc, altres quatre de quatre i cinc de tres. A més, a Sagunt hi ha tres brots (dos de tres positius i un de quatre), i a Alberic, altres dos: un de quatre i un altre de tres.

La resta de focus se situen a Albalat dels Sorells (cinc casos), Alboraia (quatre), Atzeneta d'Albaida (huit), Benetússer (quatre), Benifaió (set), Canals (set), Carcaixent (quatre), Dénia (set), Foios (tres) i la Pobla de Farnals (quatre).