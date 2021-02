Cvirus.- Menores de Alcalá de Guadaíra se ofrecen a acciones de voluntariado para superar la crisis por covid

En el apartado de la consulta referente a la acción para la transformación, el 90 por ciento respondió su disposición a actuar ante las necesidades sociales de la ciudad. Un 26,7 por ciento a través de acciones de voluntariado cultural, ambiental y social; otro 26,5 por ciento ayudando de alguna forma; un 25 por ciento acompañando a personas mayores y un 15,2 por ciento participando y proponiendo actividades en el campo de los servicios sociales y la juventud.

En el ámbito social lo que más les preocupa es la crisis económica derivada de la situación de pandemia, 68,1 por ciento de los encuestados, a lo que sigue la desigualdad social y la brecha digital que se ha hecho más evidente ante la necesidad de realizar muchos trámites a través de Internet. Precisamente la enseñanza on-line ha supuesto para la gran mayoría de estudiantes alcalareños un esfuerzo de organización del tiempo de estudio con arreglo a sus necesidades, facilitando en muchos casos el aprendizaje y la cercanía con el profesorado.

La mayoría de los encuestados dice sentirse tranquilo pese a las dificultades derivadas de la pandemia. Un 26 por ciento muestra inquietud y un 20 por ciento con incertidumbre o angustia. Lo que peor llevan nuestros niños y niñas es no poder ver a la familia, abuelos o primos. Así lo expresa un 46 por ciento de las consultas, le siguen los que no encuentran especial dificultad en cumplir con el confinamiento, quienes ven difícil afrontar las tareas académicas y a quienes se hace cuesta arriba no ver a los amigos con más regularidad.

Para los encuestados no todo ha sido malo y han valorado, entre las oportunidades que ofrece esta crisis y la obligación de permanecer más tiempo en casa, la mejora de la comunicación con padres y hermanos.

La delegada municipal de Servicios Sociales, Virginia Gil, ha destacado que "es positivo que nuestros niños se preocupen por ámbitos como el entorno familiar, el barrio, su comunidad o centro educativo, ya que se trata de un derecho y al mismo tiempo una fuente de desarrollo personal y educativa".

Con motivo del Día de los Derechos de la Infancia, 20 de noviembre, el Ayuntamiento y el Consejo de la Infancia diseñaron la encuesta para conocer cómo está viviendo la infancia y la adolescencia alcalareña la situación de crisis sanitaria, social y económica provocada por el Covid-19 y su repercusión en los procesos escolares y socio comunitarios. El objetivo era conocer las necesidades, preocupaciones y propuestas de transformación a las limitaciones que les afectan a nivel escolar, deportivo, ocio y tiempo libre, familiar y social.

Los resultados e información obtenida a través de la actividad 'Te escuchamos' concuerdan con informes relevantes de organizaciones como Unicef (2020) que señala que enfermedades infecciosas como el Covid-19 pueden alterar los entornos donde niños, niñas y adolescentes crecen y se desarrollan. Ocasionan cambios que desestabilizan a la familia, las amistades, la rutina diaria y la comunidad en general o pueden tener consecuencias negativas en el bienestar, el desarrollo, la protección de la niñez y adolescencia.