PP pide Comité de Expertos y Cs un estudio científico para adoptar y dar certidumbre a las medidas de pandemia

Así figura en las resoluciones que PP y Ciudadanos han presentado al debate general relativo a necesidad del apoyo de expertos científicos en la toma de decisiones en la crisis originada por la COVID-19 en Castilla-La Mancha, que ha elevado Cs al pleno de las Cortes regionales de este jueves.

Desde Cs, su diputada Úrsula López, que ha iniciado su intervención trasladando al hemiciclo hasta la capilla Scrovegni de Padua, para destacar el fresco 'La matanza de los inocentes' de Giotto, y hacer una similitud con las dos Españas de la pandemia, la que se siente protegida y la que no, ha lamentado que tras un año de pandemia la región continúa con las mismas medidas que al inicio.

A continuación, ha pedido ese informe científico contextualizado "que determine si es lógico" que se acometa el cierre generalizado de bares o gimnasios en la región y qué criterios se están utilizando para la adopción de medidas como esas, pues es lógico que "todos sepamos las reglas del juego".

"No son ustedes contra el virus, somos todos contra el virus", ha manifestado López, que ha incidido en saber cuándo, cuánto tiempo y cómo se aplican las medidas que se aprueban en la Comunidad Autónoma.

La diputada del PP Ana Guarinos ha apuntado, por su parte, que ningún comité ha tomado decisiones basadas "en datos que sepamos", preguntándose quién decide si se producen contagios o no en los establecimientos hosteleros y quién decide el cierre de gimnasios o de la cultura.

Es por ello que su Grupo Parlamentario ha reclamado la puesta en marcha de un Comité Técnico de Expertos que tome decisiones técnicas y no "miembros de un gobierno que tomen decisiones políticas, que es lo que ha sucedido hasta ahora y así nos ha ido".

Ha aludido Guarinos a los datos de coronavirus de la región preguntándose si, según los criterios del presidente autonómico, la región es ahora "una bomba radioactiva", y ha rechazado que este Ejecutivo se levante un día por la mañana y decida confinar la totalidad de los 919 municipios de la región, tengan cero o 1.200 contagios.

El parlamentario socialista José Antonio Contreras, que ha considerado este debate una "redacción libre" por la variedad de temáticas ajenas al asunto a debatir que ha suscitado, ha incidido en la necesidad de "no olvidar que existe una estrategia nacional" a la hora de adoptar medidas para combatir la pandemia "y las medidas son similares o parecidas".

Ha constatado que en otros ámbitos hay "más lealtad que la que aquí nos encontramos", recriminando a la oposición que haya intentado "ridiculizar" a un comité de Castilla-La Mancha, cuando sus integrantes tienen conocimientos en determinadas materias, instando a dejar trabajar a la ciencia.

RESTRINGIR LA MOVILIDAD, "ÚNICO OBJETIVO"

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha sido el encargado de cerrar este debate defendiendo a todos los equipos humanos que participan en el proceso de toma de decisiones en Castilla-La Mancha, incidiendo en la trayectoria y cualificación profesional de las mismas, que se puede comprobar en el Portal de Transparencia, algo que "no pasaba con el PP".

Después de demandar "respeto" por los expertos que día a día trabajan tomando decisiones a cualquier nivel en la región, se ha preguntado por qué los grupos "defienden lo que pasa en otras comunidades autónomas", donde los directivos de centros también participan en la toma de decisiones. "Si lo que se trata es de venir aquí a montar el circo con lo que hacemos cada día para reducir el virus, yo esa parte no la puedo defender", ha añadido.

"No sé por qué alguien piensa que no hay criterios técnicos bajo las decisiones", ha destacado Fernández Sanz, que ha señalado que cerrar o no los bares no es algo que se adopte "en base a cómo nos levantamos". "El único objetivo es restringir la movilidad, se ha demostrado científicamente que a mayor movilidad mayores casos".

Finalmente, ha confiado en que tener en estos momentos los mismos datos que antes de Navidad es un buen punto de partida y ha reseñado que "confiando en el sistema público es como mejor se sale de esto".

RETOMAR COMISIÓN COVID

Ciudadanos, junto al estudio científico para dar certidumbre a las actuaciones del Gobierno cuando adopta medidas especiales para contener la pandemia, ha mostrado su apoyo expreso a todos los sectores afectados por las medidas de contención de la pandemia originada por la COVID-19.

Junto a la creación de ese Comité de Expertos integrados por especiaListas en salud pública, microbiología, epidemiología y enfermedades infecciosas, la resolución del PP pide aplicar criterios de transparencia, tanto en lo que respecta a la composición de los miembros del Comité de Expertos, como en lo concerniente a la periodicidad de las reuniones de este órgano.

Además, los 'populares' solicitan que se reanuden los trabajos de la Comisión No Permanente de Estudio sobre la Gestión y Efectos de la COVID-19, al objeto de poder dar cuenta ante ella de las conclusiones a las que el Comité de Expertos que se cree pueda ir llegando y, en su caso, la comparecencia ante la misma de los miembros del citado Comité.

De su parte, el PSOE ha reconocido en su resolución el esfuerzo profesional de los equipos de gestión de la Consejería de Sanidad y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha durante la pandemia por COVID-19, y valora el trabajo colaborativo y la participación conjunta en la toma de decisiones de servidores públicos especializados de múltiples ámbitos a la hora de identificar riesgos y definir medidas para atajar la pandemia.

Igualmente, los socialistas resaltan en su resolución la labor realizada desde los servicios de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y muy especialmente Epidemiología, y la labor investigadora y el trabajo en red realizado por parte de los profesionales sanitarios de la región tanto desde la Atención Primaria como desde los hospitales para ayudar a conocer el comportamiento del virus.