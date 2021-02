"Si me matan, ya sabes quién fue": Clamor en Argentina por el asesinato de Úrsula, una joven que denunció 18 veces a su expareja

El asesinato de Úrsula Bahillo, una joven de 18 años, por su expareja causa indignación y clamor en Argentina. Úrsula recibió varias puñaladas por Matías Ezequiel Martínez, un policía de 25 años, y al que ella había denunciado 18 veces por violencia de género en Rojas, provincia de Buenos Aires.

Un grupo de familiares de víctimas de femicidios se manifestó este miércoles junto a cientos de personas en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para exigir justicia por los crímenes machistas que sufre el país, apenas unos días después del asesinato de Úrsula,

La sociedad argentina volvió a ponerse de luto por el asesinato de la joven, que se convirtió en la víctima número 44 de violencia machista en 2021. En medio de la conmoción por su muerte, el grupo de Familiares Sobrevivientes de Femicidios se congregó frente a la sede del Ejecutivo argentino, con la intención de que se establezcan medidas concretas para poner fin a los asesinatos de mujeres.

Los últimos mensajes de Úrsula con sus amigas y gente que la acompañó para denunciar el caso de violencia de género son demoledores: "Si me matan ya sabés quién fue", le escribió a Belén Miranda, que también fue pareja del asesino.

Úrsula aviso, fuimos a hacer la declaración y les chupo un huevo nos dieron un papel de mierda y nada más y hoy mi amiga está MUERTA. Ojalá se haga justicia por ella y por todas. Perdón ursu por no poder haber echo más pic.twitter.com/mWtrIBqr6z — M (@MiliiAlmiron) February 9, 2021

"Es increíble tener que hablar que ella (Úrsula) no está más entre nosotros, que la hayan ninguneado en la comisaría... No le prestaron atención, tuvo la valentía para denunciar y no le prestaron atención", afirmó a Efe Alfredo Barrera, padre de Carla Barrera, muerta a manos de su expareja en 2018 a los 28 años de edad.

Falta de respuesta de las autoridades

El caso de Úrsula causó indignación por la falta de respuesta de las autoridades judiciales, que no brindaron protección a la joven pese a las 18 denuncias que interpuso contra su expareja.

"Queremos justicia porque quien mató a mi hija es un efectivo de la Policía de Buenos Aires, que fue denunciado varias veces por violencias de género", aseguró esta mañana ante los medios de comunicación Patricia, la madre de Úrsula, quien pidió "como mínimo" la cadena perpetua para el exnovio de la joven, ya detenido.

Los familiares de víctimas de feminicidios reunidos en Plaza de Mayo criticaron precisamente el accionar de la Justicia argentina en este tipo de crímenes, debido a la ausencia de protocolos eficaces y de "perspectiva de género", ya que, en opinión de Alfredo Barrera, las autoridades "todavía no se han dado cuenta de la magnitud" de este problema.

"Hay una ley acá, que es la ley Micaela (que establece la capacitación obligatoria en cuestiones de género), que no le prestan atención. Enseñarle perspectiva de género al hombre o a la mujer que te tiene que atender en un escritorio, escuchar, porque ningún caso es igual al otro. Si vos no escuchás, no podés cuidar y si no las van a seguir matando", aseguró Barrera.