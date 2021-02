Coronavirus.-La capital, Marbella, Estepona y otros 14 municipios reabren actividad no esencial desde el sábado

En concreto, además de los antes citados, están Alameda (con una tasa de 705,4); Alfarnate (93,9); Benamocarra (262,6; Cartajima (826,4); Casares (726,4); Coín (714,5); El Borge (433,8); Faraján (0); Genalguacil (763,4); Ojén (733,8); Pizarra (857,7); Teba (721,2); Villanueva de Tapia (890,4); y Vélez-Málaga (514,8).

De estas 17 localidades totales que vuelven a abrir hostelería y comercio no esencial, los municipios de Alfarnate, Benamocarra, El Borge y Faraján pasarán a no tener ninguna medida excepcional de restricciones al bajar de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos analizados por Europa Press.

Así, los únicos municipios que este jueves vuelven a superar los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días y por tanto seguirán con actividad no esencial cerrada son diez: Canillas de Albaida (1.054,0), Cañete la Real (1.408,5); Villanueva del Trabuco (1.224,6); Algatocín (1.597,1); Arriate (1.126,9); Benaoján (2.271,2); Cortés de la Frontera (1.011,4), Jubrique (1.529,6); Montejaque (1.264,5); y Ronda (1.337,1).

Precisamente, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha indicado en rueda de prensa este jueves que "todos aquellos municipios que estén por debajo de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes podrán recuperar su actividad no esencial a partir de este sábado", momento en el que entrarán en vigor las medidas acordadas por el Comité de Expertos y publicadas este viernes en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

CIERRES PERIMETRALES

Por su parte, el único nuevo municipio que este jueves ha superado por primera vez los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días y, por tanto, tendrá cierre perimetral desde este sábado es Serrato (829,9).

Mientras tanto, salen del cierre perimetral al tener menos de 500 casos por cada 100.000 habitantes un total de 19 localidades. Son Alcaucín (0); Algarrobo (427,1); Alhaurín el Grande (425,9); Almáchar (385,3); Almargen (410,9); Alozaina (485,2); Arenas (424,8); Benamargosa (325,7); Campillos (441,2); Casabermeja (358,2); Cómpeta (100,8) y Cuevas del Becerro (375,7).

También Fuente de Piedra (225,4); Moclinejo (159,9); Monda (296,6); Rincón de la Victoria (432,7); Torremolinos (438,1) y Villanueva del Rosario (356,9).

La lista de los municipios en el nivel 4 grupo 1 y que mantienen o incorporan cierre perimetral son Alhaurín de la Torre (651,0); Álora (709,3); Ardales (638,5); Benalmádena (640,7); Benarrabá (672,6); Cártama (594,7); Colmenar (586,7); Cuevas de San Marcos (610,9); Fuengirola (583,1); Gaucín (881,1) Guaro (526,3); Manilva (803,0); Mijas (707,3); Riogordo (514,1) y Yunquera (522,8).

También Vélez-Málaga, Casares, Estepona (909,9), Marbella (894,8), Ojén, Alameda, Teba, Villanueva de Tapia, Málaga capital (678,5); Cartajima, Genalguacil, Serrato, Coín y Pizarra.

DISTRITOS

La provincia cuenta, con los datos del jueves con los que trabaja el comité territorial, con una tasa acumulada PDIA de 648,4 casos por cada 100.000 habitantes. Por su parte, en el distrito sanitario de Málaga es de 653,3.

Aquí, la capital reabre actividad no esencial y mantienen el cierre perimetral. Su tasa ha ido disminuyendo consecutivamente hasta los 678,5 de este jueves. Por su parte, el resto de municipios de este distrito -Almogía (26), Macharaviaya (0), Moclinejo (159,9), Rincón de la Victoria (432,7) y Totalán (0)- no tienen restricciones adicionales al tener una tasa por debajo de los 500 casos.

Por otro lado, en el distrito Axarquía -que tiene una tasa de 375,6-, solo una localidad, según los datos de este jueves, mantiene el cierre de actividad no esencial al superar los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, en concreto, Canillas de Albaida (1.054,0) y dos, Colmenar y Riogordo, tienen más de 500 casos pero menos de 1.000 y tienen cierre perimetral.

El resto de las localidades tiene una tasa por debajo de 500, destacando Alcaucín, Alfarnatejo, Cútar, Salares y Sedella que la sitúan en 0 en los últimos 14 días.

En el distrito Costa del Sol, cuya incidencia es de 719,3, ningún municipio tiene la tasa por encima de los 1.000 casos y nueve están entre los 500 y por debajo de 1.000, siendo Estepona (909,9), Marbella (894,8) y Manilva (803,3), los que sitúan su tasa más alta. Los municipios de este distrito sanitario sin restricciones son Benahavías (335,6), Istán (334,7) y Torremolinos (438,1).

En el distrito sanitario de La Vega, con una incidencia acumulada de 444,7, Cañete la Real y Villanueva del Trabuco mantendrá la actividad no esencial cerrada al superar los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes; mientras que Almargen, Cuevas de San Marcos, Teba y Villanueva de Tapia, mantiene el cierre perimetral.

No tendrán medidas excepcionales al no superar los 500 casos Villanueva del Rosario, Almargen, Antequera, Archidona, Campillos, Cuevas Bajas, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas, Valle de Abadalajís, Villanueva de Algaidas, y Villanueva de la Concepción.

SERRANÍA Y VALLE DEL GUADALHORCE

En el caso del distrito Serranía, con los datos de este jueves, la tasa es de 1.160,0, y es donde más municipios superan la incidencia acumulada que obliga al cierre de la actividad no esencial. En esta situación se encuentran las localidades de Algatocín (1.597,1), Arriate (1.126,9), Benaoján (2.271.2), Cortés de la Frontera (1.011,4); Jubrique (1.529,6); Montejaque (1.264,5); y Ronda (1.337,1), siendo el municipio este último de mayor población y con la incidencia más alta.

Por orto lado, las localidades con cierre perimetral son Benarrabá, Cartajima, Gaucín, Genalguacil, y Serrato -único municipio que entra como novedad al cierre perimetral por superar por primera vez los 500 casos por cada 100.000 habitantes-.

Por último, en este distrito no tienen restricciones adicionales al no superar los 500 casos en las últimas dos semanas las localidades de Alpandeire (0), Atajate (que no ha registrado casos en toda la pandemia), Benadalid (0), Benalauría (0), El Burgo (446), Cuevas del Becerro (375,7) , Faraján (0), Igualeja (398,9), Jimera de Líbar (263,9), Júzcar (0), Montecorto (0), Parauta (0) y Pujerra (0).

Por último, en el distrito Valle del Guadalhorce, con 14 localidades, hay una tasa de 604 y ninguna localidad llega a registrar el millar de casos.

Con los datos de este 11 de febrero, por debajo del millar pero por encima de los 500 casos están los municipios de Alhaurín de la Torre (651), Alhaurín el Grande (425,9), Álora (709,3), Alozaina (485,2), Ardales (638,5), Cártama (594,7), Casarabonela (238,7), Coín (714,5), Guaro (526,3), Monda (296,6), Pizarra (857,7), Tolox (280,9) y Yunquera (522,8). La única localidad que no ha registrado contagios en los últimos 14 días es Carratraca, según los datos.