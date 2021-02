El Ayuntamiento de Bilbao convoca la XXII edición del Premio de Ensayo Miguel de Unamuno

Según ha informado el Consistorio, este año de nuevo vuelven a convocarse dos modalidades, la de castellano y la de euskera. Ambas están dotadas con 6.000 euros de premio y con la publicación de las obras premiadas.

La participación está abierta a ensayistas de cualquier nacionalidad que presenten sus obras en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca. El tema de los ensayos es libre, pero debe mantener un enfoque creativo y no académico. Además, deben ser obras inéditas que no hayan sido premiadas con anterioridad, y deben contar con una extensión mínima de 100 folios (normalizados formato DIN A-4, tipo de letra Times New Roman o equivalente y cuerpo de letra12), transcritos a 1,5 espacio.

Aquellos ensayistas que participen en la convocatoria de la XXII edición del Premio de Ensayo Miguel de Unamuno deberán remitir sus trabajos en formato digital, a través de la web municipal, a las direcciones