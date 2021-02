Cvirus.- Barceló insisteix que l'antiga Fe compleix les condicions: "Ni hi ha improvisació ni actuació negligent"

En el ple de Les Corts, Ciutadans ha preguntat quins informes tècnics es van realitzar per a traslladar pacients greus a l'antiga escola d'infermeria de la Fe, després de les informacions publicades per alguns mitjans de queixes de professionals i alguns familiars per l'atenció a pacients. Un jutjat de València acumula dos denúncies per aquests fets, una del PP i una altra de l'associació Defensor de Pacient.

Barceló, per contra, ha posat l'accent que aquest centre reuneix "totes les acreditacions i informes favorables per a acollir persones que estigueren en una situació molt concreta", d'acord al protocol que va establir el departament de salut de la Fe. És més, ha assegurat que les instal·lacions i infraestructures estan "correctament visades i inspeccionades" i que els professionals s'estan deixant la pell.

"No hi ha cap improvisació: des de juliol s'estava treballant en aquesta infraestructura que no va començar a rebre pacients fins a desembre", ha recalcat, i ha tornat a prometre que Sanitat entregarà a la justícia els informes pertinents que ja li ha demanat.

Després de reiterar que no tenen constància de "cap queixa", la titular de Sanitat Universal ha asseverat: "Si hi ha hagut alguna situació que no entre dins dels cànons, arribarem fins al final".

També ha repassat la cronologia d'informes sobre la derivació de pacients a aquest centre després de la reforma parcial realitzada a l'abril, "en ple estat d'alarma": un de juliol que va autoritzar l'obertura, un altre de setembre en el qual dos arquitectes ho consideren "adequat" per al seu ús temporal i el dels inspectors sanitaris de finals d'octubre on van observar un "compliment escrupolós" de les condicions.

Per la seua banda, Fernando Llopis (Cs) ha qüestionat a Barceló (PSPV) "per què es va dir primer que es derivarien pacients lleus i després també greus" i ha denunciat que "arribaren a dir que s'aplicaven mètodes de contenció física" als malalts en aquest centre, així com que "dels 250 traslladats des de desembre, solament un terç són lleus: pacients de més de 80 anys amb patologies prèvies que s'han agreujat".

El diputat 'taronja' ha lamentat que porten dos mesos en un centre que "no estava preparat, sense aigua calenta ni llits articulats i amb una dotació de personal totalment insuficient; per açò els han traslladat a un altre lloc i a sa casa". Ha preguntat així a la consellera si "va a cessar els tècnics que van avalar l'hospital dels horrors" i li ha exigit que "no busque culpables entre el personal sanitari".