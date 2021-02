El Consell de Mallorca aprueba una moción para exigir el "cese inmediato" de Alonso

La iniciativa ha salido adelante con 19 votos a favor de Ciudadanos, El PI, Vox, MÉS per Mallorca y PP. Desde el PP han mostrado su satisfacción porque se ha conseguido lo que "la sociedad mallorquina pedía sobre un tema tan sensible como es el de la vacunación" por la COVID-19.

El portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha subrayado que "ahora esperamos que, en pocas horas, la presidenta Cladera firme el decreto de cese de Alonso".

Por su parte, Ciudadanos ha concretado que, con la moción aprobada, todos los partidos se comprometen a cesar a quienes se salten los protocolos de vacunación.

La portavoz de Cs en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña ha subrayado que "si no se acata el mandato dado democráticamente por una mayoría de los partidos representados en esta institución, exigiremos su cumplimiento, instando a la presidenta Cladera a presentar una cuestión de confianza ante el pleno".

"Hay unos protocolos que no se han cumplido, porque la vacunación no comenzó en la Llar d'Ancians, donde ella trabaja, sino en Oms-Sant Miquel, y si, como ellos dicen, Sofía Alonso pasaba por allí, nos preguntamos si no habrán hecho uso de información privilegiada por el cargo que ostenta", ha apuntado Camiña, para quien "hay muchas preguntas sin respuesta, como es habitual en el IMAS".

Asimismo, Camiña ha mostrado "su repulsa" a la interrupción que ha sufrido por parte de la presidenta del Consell, Catalina Cladera. durante su turno de palabra en la defensa de esta moción. "No es quien para decirme qué fuentes puedo o no utilizar para mi argumentación, ni para vulnerar mi derecho a la libertad de expresión, por muy desfavorable que le sea lo que estoy diciendo", ha puntualizado.

Desde MÉS per Mallorca han resaltado que han votado a favor de todos los puntos de la moción. En palabras del portavoz ecosoberanista en la institución, Guillem Balboa, "se está sacudiendo la confianza que el ciudadano debe tener en sus dirigentes y se pone una sombra de sospecha y falta de empatía con los que más sufren".

Por ello, Balboa ha insistido en que "si queremos mantener la credibilidad ante la ciudadanía a quienes reclamamos esfuerzos y sacrificios, tenemos que mantener una mirada ética sobre nuestra actuación". De acuerdo con los posicionamientos previos de los órganos dirigentes de MÉS, Balboa ha explicado que hay "asumir los errores y actuar en consecuencia".

La moción aprobada finalmente fruto de la negociación entre los grupos consta de tres puntos. Los dos primeros han sido aprobados por unanimidad. El último ha sido aprobado por mayoría con la abstención de Unidas Podemos y el voto en contra del PSIB.

Precisamente, la portavoz de Unidas Podemos en el Consell de Mallorca, Magdalena Gelabert, ha asegurado, en relación a la polémica de la vacunación de los cargos políticos, que pedirán "la dimisión inmediata de cualquier cargo político si se demuestra que se vacunaron saltándose el protocolo".

De este modo, Gelabert ha aseverado que a Unidas Podemos no le "temblará la mano" para realizar esa petición. Gelabert se ha referido a la directora insular de Gent Gran, Sofía Alonso, y al resto de cargos políticos de Baleares.

Gelabert ha especificado que "casos como estos, de falta de aclaraciones y de explicaciones, son exactamente lo que hace que la ciudadanía desconfíe de los políticos". "Queremos ser muy claras: si hay alguien, sea quién sea, que se haya saltado el protocolo y tiene algún tipo de responsabilidad política, tiene que ser cesado inmediatamente", ha dicho.

Al respecto, ha añadido que Unidas Podemos espera que la Comisión que se pondrá en marcha en el Parlament para dictaminar si efectivamente se saltaron el protocolo "aclare lo más rápido posible si fue así". "Es una cuestión de transparencia y la ciudadanía no puede percibir que los políticos se ríen de ella, ya está bien", ha dicho.

Unidas Podemos ha exigido que el protocolo de vacunación "sea más claro y conciso" y que se publique la lista de cargos políticos que ya hayan sido vacunados. En este sentido, la portavoz ha explicado que "pedimos que sea la Conselleria de Salud la que verifique los listados recibidos por parte de los puntos de vacunación". "Pedimos además que se dediquen más recursos para llevar a cabo esta tarea", ha añadido.

Finalmente, el portavoz del PSIB en la institución insular, Andreu Alcover, ha aseverado que el protocolo es una herramienta técnica para priorizar qué colectivos deben inmunizar primero y "todo el mundo puede entender que el de las residencias fuera el primero porque es donde están las personas más vulnerables ante la pandemia".

En este sentido, el portavoz socialista ha reiterado que "la señora Sofía Alonso se vacunó cuando tocaba y lo hizo bien, porque no puede sorprender a nadie que una persona que hace siete, ocho o nueve horas de trabajo en una residencia en contacto directo con sus usuarios se vacune".

De hecho, Alcover ha añadido que "la irresponsabilidad habría sido no vacunarse porque pone en riesgo la vida de las personas mayores que están en las residencias". Por este motivo, los socialistas han destacado "la importancia" de que los altos cargos sí se vacunen cuando se lo marque el protocolo, y de hecho, el PSIB ha votado también a favor del primer punto de la iniciativa de Cs, "en el que se pide que cualquier cargo que se salte el protocolo a la hora de vacunarse asuma responsabilidades".

Ahora bien, el PSIB sí ha votado en contra del tercer punto de la moción, propuesto por el PP, en el que se insta a cesar a Alonso. Para Alcover, "supone una contradicción con el segundo punto, que se ha aprobado por unanimidad, frente al tercero que no ha salido con los votos favorables de todos, por lo que el Consell sólo puede hacer efectivo uno, que es el que tiene la unanimidad de todo el pleno y que insta a los altos cargos a vacunarse cuando les corresponda".