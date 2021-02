Gobierno Vasco no ha decidido aún si recurrirá el auto del TSJPV y cree que no es momento de pensar en recusar a Garrido

20M EP

NOTICIA

El Gobierno Vasco no ha decidido todavía si recurrirá el auto del TSJPV por el que se permite la reapertura de los bares y restaurantes que se encuentran en los municipios en 'zona roja' por la alta incidencia de la covid-19, y ha asegurado que no es momento de pensar en recusar o no al ponente del auto, el presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo, Luis Garrido.