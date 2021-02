Arranca este viernes el plazo para pedir al Ayuntamiento de València las ayudas a autónomos y pequeñas empresas

Podrán optar a estas ayudas los sectores más afectados por la pandemia, especialmente los dedicados a venta ambulante, textil, hoteles y restaurantes, agencias de viajes, gimnasios y clubes deportivos, sectores culturales como el cine y las artes escénicas y el ocio y el entretenimiento, entre otros.

Se prevé que estas ayudas lleguen a alrededor de 10.000 pymes y/o personas autónomas de la ciudad de València. Las ayudas tendrán unos 2.000 euros como base, una cuantía que se verá aumentada en 200 euros por trabajador, hasta un máximo de 10 trabajadores y trabajadoras.

El Plan Resistir aportará 28.840.194 euros a las personas autónomas y las PYMES con domicilio fiscal en el término municipal de València, ha indicado el consistorio en un comunicado. Los cerca de 29 millones de euros provienen en un 15% de aportaciones municipales mientras que el 22'5% son fondos de la Diputación de València y el 62'5% restante corresponden a aportaciones de la Generalitat.

SOLICITUD DE AYUDAS

El alcalde, Joan Ribó, ha recordado que los solicitantes disponen de 20 días naturales para solicitar las ayudas y, por lo tanto, "no es preciso pedirlas el primer día". "Hay mucho tiempo y es bueno no hacerlo el primer día tampoco para no saturar las redes informáticas del Ayuntamiento", ha destacado.

Los trámites para solicitar las ayudas consisten en rellenar el formulario que se puede descargar en