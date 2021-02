Cvirus.- CSIF exigeix accelerar la vacunació com a grup de risc als vigilants de seguretat

20M EP

NOTICIA

El sindicat CSIF ha exigit aquest dijous accelerar la vacunació del col·lectiu de vigilants de seguretat com a grup de risc i que no siga "relegat". La central sindical, que insta el Consell de la Generalitat al fet que "done el seu suport" a aquesta mesura i defenga el col·lectiu, recorda que ja van ser considerats "personal essencial" durant el confinament i que estan "en primera línia en infraestructures crítiques".