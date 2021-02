El PSOE frena una comisión de investigación sobre el proceso de vacunación en Extremadura que reclama toda la oposición

Una propuesta que sí ha contado con el apoyo de los otros dos grupos parlamentarios de la Cámara autonómica, Ciudadanos y Unidas por Extremadura, que consideran, al igual que los 'populares', que dicha comisión arrojaría "luz" sobre un proceso salpicado por los casos de personas que se habrían saltado los turnos de vacunación establecidos por las autoridades sanitarias.

"No es una caza de brujas, es una caza de granujas", ha señalado el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón tras conocer el rechazo del grupo socialista, que ostenta la mayoría absoluta en el parlamento extremeño, a pesar de que ello contravenga la postura de su partido a nivel nacional, que sí ha exigido la dimisión de alcaldes y cargos públicos que se han saltado el orden fijado para recibir sus dosis de la vacuna.

El parlamentario 'popular' cree que en Extremadura no se han respetado los objetivos de fijados en el proceso de vacunación, y en concreto considera que se ha "burlado" el orden fijado para la administración de las dosis, que tampoco no se han respetado los criterios científicos, ni los "éticos" ni los "legales", al producirse, en este caso, "alteraciones graves" en los protocolos establecidos.

En este sentido, ha insistido en el que el riesgo de exposición al virus, que considera que se suprimió en enero en el protocolo de Extremadura para proteger a quienes ya se habían saltado su turno, se fija como "criterio fundamental" desde el "origen" de la campaña de vacunación cuando fue presentada por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un proceso que contaba con cuatro grupos principales de riesgo en ninguno de los cuales considera que se incluye la directora de Régimen Económico en la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por mucho, ha añadido Carrón, que "haya empujado camas cuando se estaba montando el Hospital Virgen de la Montaña".

En su intervención se ha referido a otros casos ya conocidos como los de la directora del centro sociosanitario de Plasencia, que es además concejala del PSOE, la gerente del Sepad de Badajoz, que ya dimitió, o un alcalde socialista de 26 años de Olivenza.

En este sentido, ha afirmado que tras 40 años de gobierno socialista en Extremadura ya sabían que el carné del PSOE "abre muchas puertas", pero desconocían que también sirve como "cartilla de vacunación", para añadir que mientras que han ido "constantemente detrás" del virus, para ponerse la vacuna se han puesto "los primeros".

LA OPOSICIÓN, A FAVOR DE INVESTIGAR

La propuesta ha sido apoyada por los otros dos grupos de la oposición. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Salazar, considera que esta comisión de investigación era "totalmente asumidle" y ni siquiera debería ser fruto de debate.

Salazar ha lamentado que una vez que se cuenta con la vacuna, que es "único arma efectiva" contra la Covid-19, no se ha estado "a la altura", con "comportamientos que no han sido los más adecuados", y que lo "peor" que deja no es ya el acto en sí, que rechaza, sino la "sensación" que provoca en la ciudadanía.

En su opinión, no debe haber "persecución" ni "linchamiento" hacia los políticos, motivo por el que considera que esta comisión debería salir adelante porque lo que pretende es "mayor transparencia" en un proceso de vacunación en el que se han producido "cambios" en el protocolo sin recibir las "explicaciones pertinentes".

IMPUNIDAD PARA LOS "LISTOS"

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha lamentado que la vacuna haya pasado de ser "esperanza" contra la enfermedad a un "generador de problemas" para los gobiernos autonómicos, y también ha demostrado las relaciones "opacas" de las farmacéuticas.

Macías ha destacado que Extremadura no ha estado exenta, como resto del país, de "listos que se han saltado el turno para vacunarse", entre los que ha añadido otros casos como el alcalde de Valverde del Fresno, la alcaldesa de Higuera de la Serena, ambos del PSOE, o el de Valdecañas de Tajo, en este caso del PP, aunque ha lamentado que "probablemente" salgan más casos y de más partidos.

Para Unidas por Extremadura esta comisión supondría enviar un mensaje de "integridad" a la sociedad frente al que se están mandando de "completa arbitrariedad e impunidad".

CAZA DE BRUJAS

Por su parte, la diputada socialista Catalina Paredes Menea ha lamentado el "nuevo y triste numerito político" que ha pretendido montar el PP "a costa de la única herramienta para controlar la pandemia", la vacuna, que usa "como arma arrojadiza" contra el gobierno regional.

Para el PSOE, a los 'populares' "no les interesa la gente, que sufre fatiga pandémica", sino que "buscan crispación" para desgastar al Gobierno, con una comisión de investigación que en su opinión supone "una trampa política para llevar a cabo una caza de brujas".

Los socialistas, ha añadido, se van a dedicar a "trabajar para y por todos los extremeños", mientras que los 'populares' pretenden "atacar y desprestigiar a personas honradas y decentes que lo único que hacen es trabajar por los demás".

Una comisión que argumentan en las "dudas" que siembran sobre el protocolo de vacunación, que ha reiterado que "no se ha modificado", así como que tampoco se ha vacunado "ningún alto cargo" y que "nadie se ha saltado el turno", puesto que todas las personas que se han vacunado lo han hecho porque tienen "riesgo de exposición al virus".

Así, ha señalado que estos directivos de los que habla la oposición no son "directivos del IBEx" que tienen sus despachos en un rascacielos, sino que son los que organizan las medicalizaciones de las residencias, por ejemplo.