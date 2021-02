La venda de vehicles d'ocasió cau un 23,1% a la Comunitat Valenciana en l'últim any, segons Faconauto

La província de València va ser la que més unitats va vendre al gener (6.519), malgrat haver registrat un descens del -22,91%. Li segueix Alacant, on es van transferir 5.078 vehicles i la caiguda va ser major (-26,21%). Per la seua banda, en la província de Castelló es van vendre 1.577 unitats i la caiguda es va quedar en un -11,95%.

En el conjunt del país, les transferències de turismes i tot terrenys usats van caure un 26,4% durant el primer mes de l'any en comparació de les xifres registrades el 2020, fins a situar-se en 123.213 unitats.

No obstant açò, per a Faconauto "la previsió per a aquest 2021 és que el mercat d'ocasió cresca lleument, un 2,4%, respecte a l'any anterior sobrepassant 1.800.000 operacions".

En qualsevol cas, la vendes d'usats han caigut la mitat del que ho fan els nous, que el mes passat es van desplomar un 51,5%, recorda en un comunicat.