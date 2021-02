Bares y restaurantes de Ibiza no presentarán denuncia para exigir la reapertura de la hostelería

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de ABRE, Juan Olmos, ha reconocido que ha habido contactos con abogados para valorar la posibilidad de solicitar indemnizaciones por los cierres de negocios debido a las restricciones, aunque no se han planteado demandas para exigir que les dejen abrir.

Según Olmos, el motivo es que en estos momentos no piden poder abrir porque entienden cómo está la isla de Ibiza en relación a la pandemia y, así, quieren "aportar" estando cerrados.

"Lo que hace falta es que haya medidas y ayudas económicas y subvenciones e indemnizaciones por este tiempo en el que estamos cerrados para lograr que, al menos, las empresas sean viables. No queremos ganar dinero, sino no perder y que, cuando salgamos de la crisis sanitaria, se pueda abrir, pero no en -100, evitando así que muchas empresas se queden por el camino", ha manifestado.

Olmos ha considerado que es "surrealista" que no dejen abrir la restauración en Mallorca con los datos actuales de la pandemia y ha recordado que las incidencias continuaron bajando antes de Navidad, cuando el sector estaba abierto en todas las Islas. "No es la hostelería la causante de todos estos brotes. Son excusas que no son lógicas ni válidas", ha insistido.

PIMEEF RESTAURACIÓN NO DENUNCIARÁ

Pimeef Restauración, en declaraciones a Europa Press, ha reconocido esperar la prórroga de las restricciones en su sector y ha explicado que, como entidad, no van a denunciar, pero sí ayudarán a los socios que tengan la intención de hacerlo.

Cabe recordar que el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, animó este miércoles a todos los hosteleros del país a que presentasen reclamaciones patrimoniales ante el Estado y las Comunidades Autónomas tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de que los establecimientos hosteleros puedan reabrir en los municipios de Euskadi que se encuentran en 'zona roja' por la alta tasa de incidencia del coronavirus, al considerar que no se ha constatado que este sector sea el causante del aumento de la propagación del virus tras la Navidad.