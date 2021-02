Chivite a Na+: "Sería imperdonable que políticos irresponsables pusieran en riesgo" proyectos de Next Generation

En el pleno del Parlamento, Chivite ha respondido al portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, quien ha indicado que "la preocupación por la falta de transparencia de su Gobierno no solo es nuestra, es común a otros colectivos", como la Federación Navarra de Municipios y Concejos. "Es difícil entender ese empecinamiento en no contar lo que están haciendo" en esta materia, ha dicho.

María Chivite ha pedido a Esparza que "abandone su posición tan irresponsable" y le ha dicho que espera "que no quiera que a Navarra le vaya mal".

La presidenta ha indicado que el Gobierno de España, "responsable de administrar los fondos Next Generation, no ha abierto todavía ningún plazo oficial para que las CCAA podamos presentar proyectos". Y ha añadido que "ayer mismo el Parlamento europeo aprobó el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia; una vez aprobado formalmente y publicado en el diario oficial, sobre el 18 de febrero, los 27 países podrán empezar a remitir oficialmente esos planes de inversión".

Chivite ha indicado a Esparza que "usted confunde transparencia con el momento y la prudencia". "Estamos trabajando internamente con un diálogo fluido con el Gobierno central sobre los proyectos que queremos poner sobre la mesa, sobre cómo los queremos llevar a cabo y por cierto como lo está haciendo cientos de empresas, instituciones y organismos de Navarra". "La prudencia es un valor cuando hay millones de euros en juego", ha expuesto.

La jefa del Ejecutivo ha indicado a Navarra Suma que "son ustedes quienes generan contradicciones, mezclan todo" y le ha pedido "estudie un poco más". "Ayer el Parlamento europeo aprobó el reglamento con el tema de Next Generation y para que lleguen los fondos el Congreso tiene que aprobar sus propios reglamentos, al que ustedes votaron en contra", ha apuntado.

Le ha indicado también a Esparza que "usted, que fue consejero del Gobierno, sabe que cualquier paso en falso puede dar al traste con una oportunidad y no entiendo que pida que contestemos algunas cuestiones que no se pueden contestar porque no hay nada formal".

"Los proyectos de Navarra compiten con otros proyectos, pero no nos engañemos, que fondos no hay para todos ni para todos los proyectos", ha dicho, para abogar por "gestionar bien los tiempos, la interlocución y el suministro de la información exterior". "Yo como presidenta no estoy dispuesta a cargarme el proyecto de una empresa que lleva años trabajando, gestionando, innovando y no estoy dispuesta a poner en riesgo ni un solo euro de los que puedan llegar a nuestra Comunidad", ha afirmado.

Chivite ha indicado así que "por supuesto contaremos aquí los detalles de los proyectos, los proyectos que sean aprobados por el Gobierno de España si finalmente son elegidos, pero cada momento podremos decir lo que podamos decir".

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha manifestado que "la preocupación por la falta de transparencia de su Gobierno no solo es nuestra, es común a otros colectivos", como la Federación Navarra de Municipios y Concejos. "Es difícil entender ese empecinamiento en no contar lo que están haciendo", ha dicho.

Según ha continuado, "quiero dejar claro nuestra satisfacción por que lleguen los fondos de la UE". "Una gran noticia y por eso mismo quiero comentar que los fondos de la UE no los trae Pedro Sánchez a España sino que son fruto de una decisión de la UE", ha dicho, para indicar que "no se atribuyan medallas que no les corresponden". "Menos propaganda y más información", ha pedido, para agregar, sobre los 125 proyectos de Navarra, "hay falta de transparencia".

Esparza ha advertido de que van a pedir que esos fondos "se sometan a control parlamentario, pero desde ya". "Tengo la sensación de que se está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo", ha opinado. "Pido transparencia, información, eficacia y respuestas y si se niega a darnos toda la información pediremos amparo en el Parlamento", ha dicho.