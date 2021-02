Les Corts convaliden el Pla Resistir mentre la llei electoral i la de govern obert continuen la seua tramitació

Aquestes normatives van ser debatudes en el ple durant la jornada del dimecres, on els grups de l'oposició van anunciar el seu suport al decret del Pla Resistir, encara que amb reserves. De fet, Juan Carlos Caballero (PP) ho va qualificar de "Pla Almoina"; Ruth Merino (Ciutadans) va assegurar que "arribava tard" i Ana María Cerdán (Vox) va afirmar que donaven el seu suport al decret encara que "no els agradara".

Des del Botànic, Ferran Martínez (Unides Podem) va assegurar que no eren "autocomplaents"; Silverio Tena va destacar la "necessitat imperiosa" que les ajudes arriben amb rapidesa i agilitat, i José Chulvi (PSPV-PSOE) va defendre que era un projecte "pioner i avantguardista".

Respecte a la llei electoral, Cs va protagonitzar el debat en l'oposició, després d'haver col·laborat amb el Botànic en diversos moments de l'elaboració de la llei, encara que finalment no ha recolzat que entre a tràmit ara, amb l'argument de la situació de pandèmia.

En concret, Fernando Llopis (Cs) va assenyalar que "ara no és el moment" ja que cal "lluitar contra la pandèmia, però han indicat: "Si cal fer altres coses, fem-les bé".

A més, va acusar els grups del Botànic, i la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, de "voler salvar el seu escó". "Des que han fet la porga, parlen ja de baixar al 2% (de mínim per a entrar al parlament) per a salvar-se", li ha va dir a Lima.

Precisament, Lima va defendre, referent a la baixada de la barrera electoral del cinc al tres per cent del vot que s'inclou en la llei, que "qualsevol grup polític es podria donar una hòstia gran en les pròximes eleccions, qualsevol".

Fran Ferri (Compromís) va interpel·lar a Cs, partit que "va participar en la redacció": "Aquesta llei no eixirà sense vostés. Si tornen a incomplir el programa, ens quedarem en la llei dels anys 80". Per la seua banda, Manolo Mata (PSPV), va manifestar que aquest text "no és una ocurrència", sinó que és fruit de la tasca de l'anterior legislatura i va rebutjar que fora "inoportuna". Aquest apel·latiu va ser precisament el que van dedicar a la llei tant la portaveu del PP, Isabel Bonig, com el portaveu adjunt de Vox, José María Llanos.