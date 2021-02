Consultorio de Psicología: "Estoy con una chica de 17 y ya se quiere acostar, va deprisa y yo quiero hacer las cosas bien"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Cómo dejar la medicación

PREGUNTA Estoy medicándome contra la ansiedad y la depresión desde hace cinco años, producto de una separación traumática que coincidió con mi despido de una empresa (nos despidieron a 8 compañeros y me tocó).

Ahora, afortunadamente, ya estoy trabajando, desde hace un año. Quiero dejar la medicación (dos pastillas diarias) y así se lo he dicho al psiquiatra, pero él no me ve preparado y yo sí.

¿Puedo imponer mi criterio y que me reduzca la medicación hasta eliminarla o no puedo hacer eso? Tengo cita con él a mediados de mes y quiero dejarlo solucionado. Estoy mucho mejor y lo que no me explico es que el psiquiatra no aprecie mi mejoría.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Claramente, no debe imponer su criterio a su psiquiatra. Él debe ser quien marque cómo ir reduciendo la medicación, hasta dejarla por completo. En todo caso, si siente que es imposible que ambos lleguen a un acuerdo, siempre es preferible solicitar una segunda opinión médica, pero nunca dejarlo por su cuenta.

Otro factor que puede ayudar es tener temporalmente apoyo psicológico, para que usted pueda generar recursos propios, que le ayuden a no tener recaídas cuando esté ya sin la medicación.

En estos casos, como el psicólogo suele ver al paciente con más asiduidad que el psiquiatra, resulta más sencillo que ambos profesionales se coordinen en la forma en que usted dejará la medicación, y en el tipo de apoyo psicológico que tendrá en esa fase.

Padres muy estrictos

PREGUNTA Escribo porque no sé si es normal que a mis 22 años, estudiante universitaria, me cause mucha ansiedad pedirle permiso para salir a mis padres; la ansiedad es tan grande que me pongo a llorar sin razón y se me dificulta la respiración.

Mi mejor amiga, a la cual mis padres conocen, me ha invitado a su casa en la playa con nuestro círculo de amigos, y yo quisiera ir pero tengo miedo de que me digan que no y me cause aún más ansiedad y termine súper triste.

¿Qué puedo hacer en este caso? No sé cómo acercarme a mis padres, que son super estrictos.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La ansiedad que experimentas es consecuencia de la inseguridad que sientes en ese tipo de comunicación con tus padres. Es de suponer que otras situaciones, dentro del ámbito social, te puedan resultar también inquietantes.

En este sentido, si quieres puedes decirles a tus padres que necesitas ayuda psicológica, que saben que eres una persona responsable, pero que lo pasas muy mal en temas de comunicación y relación interpersonal.

En estos casos, los psicólogos os ayudamos a conoceros mejor, a ganar en confianza y seguridad, a comunicarte con más inteligencia emocional, para conseguir tus objetivos y tener más recursos ante las dificultades que puedan surgir.

Aunque pienses que tu caso es único. la realidad es que son muchas las personas jóvenes que tienen problemas parecidos al tuyo. En nuestra fundación, hemos creado unas Becas para personas que, como tú, les vendría muy bien recibir ayuda psicológica. Puedes llamarnos al 910 837 781 y preguntar por nuestro programa de becas.

Lo que llega rápido, rápido se va

PREGUNTA Llevo unos dos meses viéndome con una chica de 17 años y yo tengo 20. La cuestión es que ella ya quiere tener relaciones conmigo (ella empezó con esto de la picardía ) y a parte me contó que es virgen.

También me dice que quiere algo serio conmigo, que me quiere, que si fuera por ella se viene a vivir conmigo, que se siente enamorada, que soy su hombre perfecto y cosas así, y la verdad me parece bonito todo lo que me dice, pero siento que son algo apresuradas ciertas cosas.

Dicen que lo que rápido llega rápido se va, y yo sí la quiero para algo serio a futuro y quiero hacer las cosas bien.

Entonces ¿qué puedo hacer para que esto se produzca de la mejor manera y que llegue a ser una relación sólida y duradera? En pocas palabras, que pase de una ilusión por parte de ella a amor.

Y si hay cosas a las que tengo que ponerle freno estoy dispuesto a hacerlas.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que cuentas, esta chica está quemando algunas etapas de forma apresurada. Quizás tenga problemas con su entorno familiar o social y sienta cierta necesidad de demostrar que ya es muy “mayor”, que ha tenido relaciones sexuales contigo…

Pero lo que cuentas demuestra inmadurez e impulsividad por su parte. Pensar que eres el amor de su vida puede ser habitual a esta edad, pero decir que si por ella fuera se iría a vivir contigo nos muestra que hay una problemática de fondo con la que conviene que tengas cuidado.

En este contexto, sí que debes poner límites; coméntale claramente que no vais a tener relaciones sexuales de momento, que es preferible conoceros en profundidad y no quemar etapas; que para ti ir en serio no es acostarte y punto, sino profundizar en vuestra relación, en vuestra forma de ser, en vuestro conocimiento mutuo.

Podrá ayudarte en tu caso la lectura de algunos libros como 'Amar sin sufrir', ahí detallo cómo abordar estos casos.