Cvirus.- Puig demana no excloure cap vacuna "vinga d'on vinga" i posar les farmacèutiques "on els correspon"

La vacunació ha centrat gran part de la sessió de control en Les Corts, la primera de l'any. Els seus socis de govern han reclamat un repartiment equitatiu de les vacunes (Compromís) i alliberar les patents mitjançant una farmacèutica pública (Unides Podem).

Puig, també líder del PSPV, ha garantit que l'objectiu és vacunar primer les persones més vulnerables com una qüestió de "decència i justícia" i que a l'abril es puga iniciar la "vacunació massiva" de tots els valencians, com ja va dir fa uns dies, perquè "en el menor temps possible estiga vacunada la immensa majoria de la ciutadania valenciana".

És més, ha afirmat davant les crítiques de PP i Cs que la vacunació als sanitaris privats estava prevista "des del principi: primer les residències, després els treballadors sociosanitaris, sanitaris de primera línia, de segona, de la pública i de la privada". "Volem màxima immunització dels més vulnerables", ha dit.

Les residències també són la seua "gran prioritat", amb la previsió que quan acabe aquesta setmana tots els usuaris d'aquests centres hagen rebut la primera dosi i a final de mes les dos. "La vacunació ens permet mirar al futur amb esperança: estem sent de les comunitats més eficients", ha destacat, amb més de 90.000 vacunats i 200.000 dosis repartides.

Per a aconseguir-ho, Puig ha exigit que el repartiment de dosis siga ràpid i equitatiu a Europa i que no es repetisquen els "episodis lamentables" de retards com en les últimes setmanes. Ha demanat suport per a la Comissió Europea i "al mateix temps, posar les farmacèutiques en el lloc que els correspon perquè no es pot permetre que no es complisquen els acords".

També ha advocat per no excloure cap vacuna que es desenvolupe al marge de les ja aprovades i ha garantit que "qualsevol, vinga d'on vinga, que tinga l'aval científic, tindrà capacitat de ser executada a la Comunitat Valenciana". "Estem segurs que amb les noves vacunes i la capacitat dels sanitaris, avançarem en la direcció correcta el més ràpid possible", ha confiat.

En clau europea, el president valencià ha reiterat que cal "més Europa i una Europa diferent" avançant cap a la unitat sanitària en la UE similar a l'espai Schenguen, una cosa que també creu que pot ajudar a la posterior reactivació econòmica i social. S'ha preguntat a més què hauria passat si cada país haguera distribuït les seues vacunes sense un acord general.

Més enllà de les vacunes, ha defès la necessitat de seguir amb el pla d'ampliació d'infraestructures sanitàries a la Comunitat ja iniciat amb l'Hospital Clínic de València. "Tenim menys llits que la mitjana espanyola i molts menys que la mitjana europea", ha lamentat, una cosa que "ha d'acabar més prompte que tard".