Explosión en el sótano de un edificio municipal de Terrassa

A les 10.25h rebem avís per una explosió en un edifici municipal del carrer Unió



➡️ Foc ja apagat

➡️ No hi ha persones ferides

➡️ Evacuades 2 persones que es trobaven al terrat

➡️ Tallat el trànsit i acordonada la zona



Seguim treballant en coordinació amb @bomberscat@mossospic.twitter.com/7LqVvKw297