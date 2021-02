Rosario Flores se emociona al anunciar que abrirán un museo en honor a su madre, Lola Flores

"Donde vayas, está Lola Flores. Ella era genial y será eterna". Esas eran algunas de las emotivas y profundas palabras con las que una orgullosa Rosario Flores ha recordado a su madre y el cariño inmenso que la gente le tiene doquiera que va mientras comentaba la posibilidad de que se le rinda uno de los mayores homenajes posibles: un museo dedicado a su memoria y su legado.

La más pequeña de las hijas de la inmortal artista (y no solo por el famoso anuncio en el que han conseguido que "resucite") acudió al programa El show de Bertín, que presenta en Canal Sur, claro, Bertín Osborne, para hablar tanto de su trayectoria profesional como de la personal.

Obviamente, su madre fue uno de los principales temas de conversación, explicando que conserva multitud de objetos que pertenecieron a la mítica Lola, desde libretas con anotaciones hasta muebles o vestidos, y que pretende exponer en el museo que se abrirá en su honor en su localidad natal.

"Vamos a hacer un museo en Jerez de la Frontera de mi madre, ya casi lo tenemos. Hay libretas de sus pinturas, sus batas de colas, sus peinetas, sus flores, hasta muebles para que la gente pueda tocarla un poquito más", ha anunciado.

Visiblemente emocionada, Rosario ha explicado que el proyecto del museo en la famosa localidad gaditana es bastante antiguo y que llevan mucho tiempo queriendo realizarlo, y ahora, que el año pasado se cumplieron 25 años de su muerte y en 2023 se cumplirán el centenario de su nacimiento, es el momento adecuado.

"Mi madre me está diciendo 'venga, venga, hacerlo que lo quiero'. De aquí a un añito puede que ya esté", ha revelado la artista de 57 años, quien también ha explicado que, mientras que su madre le contaba sus problemas a Lolita por ser la mayor (sin contar a Antonia González, nacida de la primera relación sentimental de El Pescaílla), ella se quedaba con "lo mejor por ser la pequeña".

Quizá por eso mismo con quien tenía una relación más especial fue con su hermano, Antonio Flores, quien murió solo dos semanas después que su madre: "Decían que en otra vida habían sido dos enamorados y que por eso no habían podido vivir el uno sin el otro. Se pasaban las noches enteras hablando de la vida, de las estrellas, de la naturaleza. Mi madre estaba muy pendiente de mi hermano, no lo dejaba nunca".

Por ello quizá ahora Rosario Flores sabe lo que quiere para sus hijos (Lola, de 24 años, fruto de su relación con Carlos Orellana, y Pedro Antonio, de 14, con quien es el amor de su vida, Pedro Lazaga): "Son los dos diamantes de mi vida, mi alegría, mi amor... Son los dos guapísimos. Me encantaría que los conocierais, pero quiero darles la libertad de que ellos elijan lo que quieren ser".

"Yo lo que quiero es que sean libres. Mi gran orgullo como madre es que van por la calle y nadie los conoce. Y eso es una libertad muy grande porque yo he sido muy conocida desde pequeña y nunca he sido libre", ha añadido, antes de concluir sobre el arte que han heredado: "Son los dos muy sentidos, son los dos muy de alma. Mi hija es una maravilla por como escribe y como pinta... Y mi hijo tiene buen oído, le gusta mucho la música, pero de momento no sabemos qué va a pasar".