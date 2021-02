Juan Cruz, nou secretari general de CCOO PV fins al Congrés Confederal de juliol

Cruz, que ha sigut triat per 131 vots a favor i una abstenció, substituirà Arturo León al capdavant de CCOO PV, després de la seua dimissió arran de la polèmica generada per la seua vacunació contra la Covid-19.

A l'elecció podia presentar-se qualsevol persona afiliada al sindicat, que comptara amb un mínim de sis mesos d'antiguitat i amb un 10% d'avals, tal com estipulen els Estatuts de CCOO PV, però la seua ha sigut l'única candidatura.

En les seues primeres paraules després de la seua elecció, Juan Cruz ha volgut manifestar el seu "màxim respecte" cap a la figura d'Arturo León i al treball realitzat dins de l'organització, "tornant a guanyar les eleccions sindicals i situant-se en primera línia en tot el que té a veure amb la negociació col·lectiva i amb el diàleg social".

"La meua elecció no és un punt i apart en CCOO PV, és simplement una continuïtat al treball que es venia desenvolupant, al full de ruta que ha anat marcant Arturo León durant aquests anys i el qual hem seguit aprovant en els nostres òrgans de direcció", ha declarat el nou secretari general.

Així, el nou mandatari de CCOO PV ha assegurat que cridarà tant al secretari general d'UGT PV, Ismael Sáez, com al president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, "per a donar-li continuïtat al treball que ja venien desenvolupant amb Arturo en representació de CCOO PV".

"CRIDA A LA UNITAT"

Ara, s'obri un "període transitori" en el qual estarà al capdavant del sindicat però amb "data de caducitat", que serà la celebració del XII Congrés, previst per als dies 1, 2 i 3 de juliol.

"Amb l'aprovació pràcticament unànime ahir de l'Informe general d'Arturo Léon i amb la presentació d'una única candidatura a l'elecció de la nova secretaria general, CCOO PV dona una lliçó sobre com afrontar els problemes i de ser sensible també al context social en el qual ens trobem i ix amb més reforç del qual ja teníem, per a seguir sent útil a la societat", ha ressaltat Cruz.

En clau interna, Cruz ha volgut fer una "crida a la unitat i una crida al fet que tornem a estar, com sempre hem estat, units pel bé de la classe treballadora".

TRAJECTÒRIA DE JUAN CRUZ

Juan Cruz Ruiz, nascut a Tarifa (Cadis) l'any 1957, és educador de persones amb diversitat funcional de professió i diplomat en Relacions Laborals per la Universitat d'Alacant. Fins ara exercia el càrrec de secretari general de la Federació de Servicis a la Ciutadania de CCOO PV.

La seua trajectòria sindical comença el 1984, quan és triat per CCOO en el Comité d'empresa pel seu centre de treball, passant a formar part del Comité Intercentres de l'IMSERSO en l'àmbit estatal, participant en la negociació del Conveni Col·lectiu d'eixe organisme.

L'any 1985, amb la transferència dels servicis socials a la Generalitat Valenciana, s'incorpora a l'administració autonòmica, participant per CCOO en la negociació de la primera Llei de la Funció Pública Valenciana.

Del 1987 al 1992 és responsable del Sector de l'Administració Autonòmica en la Federació de Servicis i Administracions Públiques de CCOO (FSAP). Del 1992 al 2000 ocupa la Secretaria General del Sindicat Intercomarcal de la FSAP a l'Alacantí-les Marines.

Del 2004 al 2009 es fa càrrec de la Secretaria General de la FSAP de CCOO PV. El 2009 es produeix la fusió de la FSAP i la Federació de Comunicació i Transports de CCOO, sent triat secretari general de la nova federació que sorgeix d'aquesta fusió, la Federació de Servicis a la Ciutadania de CCOO PV, càrrec que ha exercit fins ara.