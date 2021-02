El autor del polémico rótulo sobre la princesa Leonor vuelve a la carga en las redes: "Me despidieron, como al abuelo"

La administradora de RTVE, Rosa María Mateo, anunció este miércoles el "relevo" fulminante de los responsables de haber cometido "el grave error" que se ha producido durante la emisión de La Hora de La 1, donde se mostró un rótulo en el que podía leerse "Leonor se va de España, como su abuelo" para acompañar la noticia de que la princesa de Asturias estudiará el bachillerato en Gales.

Apenas 24 horas después, parece que la entidad pública ya ha encontrado al responsable del polémico rótulo y ha procedido a despedirlo al tratarse de personal externo. Lo ha confirmado el propio afectado en su cuenta personal de Twitter. "Me han despedido, como al abuelo de Leonor", ha tuiteado el guionista Bernat Barrachina compartiendo el vídeo pidiendo perdón de don Juan Carlos I por la cacería de elefantes en Botsuana, donde se fracturó la cadera derecha, un percance que desencadenó una avalancha de críticas a su persona y a la institución que representa. "Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir", dice el Rey Emérito.

Me han despedido, como al abuelo de Leonor pic.twitter.com/UxHgW9eUfV — Bernat Barrachina (@bernibarrachina) February 11, 2021

Barrachina había comenzado a trabajar en La Hora de La 1 el pasado 1 de septiembre. Antes había trabajado en programas comoEl Hormiguero (Antena 3) y había sido director de Así nos va (laSexta), entre otros.

Este jueves, la directora y presentadora de La Hora de la 1, Mónica López, ha pedido disculpas por el "error" cometido. "Hoy queremos pedir disculpas, tal y como se dijo ayer, al poco de producirse este error; RTVE lamenta profundamente lo ocurrido y mantiene su compromiso con las instituciones del Estado", ha asegurado López al inicio del programa. A continuación ha recordado que RTVE ha "relevado de sus cargos a los autores de esta equivocación".