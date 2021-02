Coronavirus.- Puig afirma que les restriccions s'alçaran "quan siga possible": "No tenim una posició obsessiva"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmat que les restriccions fixades a la Comunitat Valenciana per a frenar l'avanç del coronavirus s'alçaran "quan siga possible des del punt de vista epidemiològic" i ha aclarit que a "ningú" li interessa "mantindre-les per mantindre-les": "No tenim una posició obsessiva. Tot el contrari, volem superar la pandèmia".