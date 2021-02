Anne Igartiburu confiesa haber estado 12 años en terapia: "La autoexigencia es muy mala"

En poco tiempo, la vida de Anne Igartiburu ha dado un giro de 180 grados. Además de compartir sus conocimientos a través de las redes sociales, En el nuevo programa de La 1, Dos parejas y un destino junto a María del Monte, y mientras conocían algunos rincones de Castilla-La Mancha, la presentadora se ha abierto en canal.

Tras confirmar su separación del que es todavía su marido, Pablo Heras-Casado, Igartiburu anunció que lidiar con una exposición mediática no es nada fácil, aunque también explicó que "la autoexigencia es muy mala". "Eso de enjuiciarme y enjuiciar lo que tengo fuera... Estos doce años en psicoterapia me han ayudado a conocerme mejor".

"La gente te ve diciendo 'hola, corazones' y se cree que todo está bien", reflexionaba la cantante. "Pero es muy cerrado no intuir que más allá del 'hola, corazones' no haya más allá. Es como si a ti solo te ven cantando sevillanas y no piensan que hay más...", respondía la presentadora.

Después de cinco años de matrimonio, Igartiburu y Heras-Casado han decidido que sus caminos discurran por separado. Pese a ello, ambos siguen manteniendo muy buena relación.