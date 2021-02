Cultura.- Tenda, grup revelació dels Premis Ovidi, parla d'infància i innocència en l'avanç del seu nou treball

El grup -integrat per Evarist Caselles (baix i cors), Martín Tarrasó (veu principal i guitarra), Guillem Magraner (bateria, cors i percussió) i Claudi Penalba (guitarra i veu)- presenta, en plataformes digitals i amb un videoclip, el primer dels avançaments del que serà el seu nou disc, un segon treball que veurà la llum després de l'estiu.

La cançó "parla de la infància, la llibertat de la innocència, i el record dels actes que ens fan ser allò que som". Tot per mitjà d'unes guitarres de sons potents, un baix i una bateria contundents que dirigeixen la progressió rítmica, i una veu melòdica que evoca sentiment durant tota la cançó. A més, la col·laboració de Carles Caselles remarca encara més l'originalitat i la força d'aquesta cançó", expliquen els músics sobre 'Tard'.

Tenda deixa veure les influències atemporals que acumulen aquests quatre joves que no superen la vintena. La seua opció per cantar en valencià "no és una posa ni una opció explícita, és el natural per a aquest grup d'artistes que tenen molt a dir tant en l'escena valenciana com en la de la resta del país".

Guanyadors dels Premis Ovidi 2020 en la categoria de grup revelació, Tenda compta ja amb un disc debut de nom homònim en el mercat. Una col·lecció de cançons que naixen del rock i del pop i que conformen una sonoritat plena amb varietat de distorsions, melodies de guitarra elèctrica i ritmes, i que combinen amb una veu melòdica, clara i nítida.

Les lletres "traspuen un sentiment sincer i la força de la joventut, parlen de fets reals i imaginaris, d'aspectes íntims de la vida, de reflexions personals, de pors i esperances, de qüestions morals i filosòfiques", conclouen des de l'oficina de comunicació de la formació.