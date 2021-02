Ana Rosa Quintana responde a las acusaciones de Pablo Iglesias: "Yo no me ofendo, sencillamente es despreciable"

La polémica vuelve a girar entorno al gobierno de coalición, el supuesto enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez no cesa, después de que el vicepresidente segundo asegurase durante una entrevista al diario Ara que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España".

Algunos miembros del Gobierno como Nadia Calviño y José Luis Ábalos han respondido a las declaraciones del líder de Podemos, lo que hace entender que se abren viejas heridas en el gobierno de coalición. No obstante, Iglesias se reafirma en su pensamiento y ha defendido que "no hay plena normalidad democrática es una obviedad", justificándolo por los casos de corrupción en el país o la huida a Emiratos Árabes del Rey emérito.

Las palabras del vicepresidente han levantado muchas ampollas, sobre todo, entre algunos nombres conocidos: "Decir que no hay plena normalidad democrática es una obviedad. ¿Cómo puede haberla cuando el Rey ha huido a Emiratos Árabes... Cuando sabemos que un exmagistrado de la Audiencia Nacional [Enrique López] que ahora es consejero de Isabel Díaz Ayuso puso en contacto a los negociadores del PP con Bárcenas, cuando un rapero va a la cárcel por cantar y hacer tuits?..."

Iglesias arremete contra Ana Rosa y Susanna Griso

"Si eso molesta a tantos, tertulianos o líderes de opinión importantísimos como Ana Rosa, Ferreras, Susanna Griso, Vicente Vallés se ofenden tanto, pues a lo mejor estamos diciendo la verdad. Porque la verdad siempre ofende mucho" añadió el ministro de Derechos Sociales arremetiendo contra los grandes medios de comunicación.

Estas declaraciones han caído como un jarro de agua fría en El programa de Ana Rosa donde no han tardado en llegar las reacciones. "Yo no me ofendo, no me ofendo en absoluto, porque respeto la libertad de expresión. No es un problema de ofenderse o no ofenderse, es un problema de que lo que estáis haciendo es señalar a periodistas y eso es muy feo, algo que se utiliza precisamente en las dictaduras. Yo no me ofendo, sencillamente, me parece despreciable", ha respondido tajante Ana Rosa.

Las acusaciones de Inda

El colaborador Eduardo Inda, quien mantiene una guerra mediática desde hace años con la cúpula de Podemos y, en especial, con Iglesias y Montero, ha defendido que la intención del vicepresidente es señalar a los periodistas y que eso podría poner en peligro su integridad física. "Yo voy con pistolas, porque estos señores me han puesto en la diana desde hace seis años y yo recibo amenazas de muerte", ha añadido Inda.