La Policia dissol a Alacant 4 botellots i posa 106 sancions en tres dies per incomplir mesures sanitàries

En concret, les sancions s'han imposat per consum d'alcohol, no portar mascaretes i estar en grups que superaven el màxim permès de dos persones en la via pública, segons ha informat la Regidoria de Seguretat en un comunicat.

Els botellots s'han localitzat, entre les vesprades del dilluns i del dimecres, en la Plaça Nova, en l'Ereta, Mare Nostrum i en la platja de l'Almadrava. A més, les unitats de Barris, Trànsit, Usec i Fox en les vigilàncies amb controls de trànsit i patrulles per tota la ciutat i les platges, han alçat 42 actes per no portar mascareta i 46 a persones per agrupar-se i per no respectar el límit de dos persones en la via pública.

De la resta de sancions, només s'ha sancionat un establiment per incompliment de l'horari de tancament, també quatre multes per incomplir la Llei de Seguretat Ciutadana i altres tres a persones per trencar els precintes per a accedir a l'interior de les zones de jocs infantils.

L'Ajuntament apel·la al "sentit i la responsabilitat de tots", i recorda l'"obligatorietat" del compliment de les instruccions de les autoritats sanitàries que es decreten per a vetlar per la salut i seguretat. Referent a les sancions, el regidor de Seguretat, José Ramón González ha lamentat que "una minoria" de joves es reunisquen en la ciutat per a "incomplir" les mesures de seguretat i consumir alcohol "sense pensar en els seus pares, mares, germans, familiars i amics", perquè "són moltes les persones que s'han contagiat per imprudències i milers les que han perdut les seues vides".

Finalment, l'Ajuntament recorda que aquest divendres, a partir de les 15.00 hores, arrancarà la tercera jornada de tancament perimetral que afecta la capital els caps de setmana. L'edil ha demanat el "màxim respecte" per a complir amb la mesura i així "reduir la mobilitat sense excuses".