El Consell de Mallorca insta al Gobierno y a AENA a consensuar con Marratxí los futuros usos de Son Bonet

MÉS PER MALLORCA

La institución lo ha aprobado a través de una declaración institucional impulsada por MÉS per Mallorca, partido que ha insistido en su rechazo a la propuesta para convertirlo en un parque fotovoltaico y ha defendido que se debe mantener el espacio verde para el uso de los vecinos.

A través de esta declaración aprobada por todos los partidos, la institución insular también ha pedido negociar la transferencia de las competencias en materia de puertos y aeropuertos.

Según ha criticado MÉS per Mallorca en una nota de prensa, la propuesta de AENA eliminaría el único espacio verde de los vecinos de Cas Capità, Pla de na Tesa y Pont d'Inca, que utilizan esta zona "diariamente desde hace 20 años". "Desde MÉS per Marratxí estamos comprometidos con el medio ambiente y con todas las iniciativas que favorezcan las energías renovables, pero no a cualquier precio", ha manifestado el portavoz en Marratxí de MÉS, Joan Francesc Canyelles.