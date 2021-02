Radiografía | Lo que se sabe de 'Bristol' y 'Liverpool', las nuevas variantes halladas de Covid que preocupan a los científicos

Los expertos calculan que unas 4.000 variantes del coronavirus han sido detectadas en todo el mundo. La mayoría de ellas no causan una especial preocupación, pero algunas de ellas destacan por las mejorías que introducen en la enfermedad: aumentan la capacidad de trasmisión, contienen una letalidad mayor, o son capaces de burlar mejor las defensas del cuerpo humano.

Desde el otoño pasado han acaparado especial atención algunas de esas variantes. La más destacada es la llamada variante británica, identificada por primera vez en Kent, que tiene una capacidad de contagio más alta y puede derivar a una mayor mortalidad. Ha pasado a ser la dominante en Reino Unido, y los expertos apuntan a que en España pasará lo mismo hacia marzo.

Los casos más recientes de variantes que han hecho saltar las alarmas son dos nuevas cepas, identificadas también por las autoridades británicas. Las siguientes son las cepas cuya evolución más preocupa a los expertos.

Variante Bristol, "preocupante"

La nueva variante de Bristol es una de las dos nuevas cepas identificadas por el Nervtag (grupo asesor del Gobierno británico en materia de amenazas de nuevos virus respiratorios), que lo ha calificado de "preocupante".

Denominada por el Nervtag VOC202102/02, tiene la mutación de la espícula llamada E484K y es a su vez una variante de la llamada cepa británica, identificada a finales del año pasado en Kent.

Hasta ahora se han identificado 21 casos de esta variante en Reino Unido, principalmente en un brote al suroeste de Inglaterra.

Esta cepa ha sido marcada como preocupante porque es una derivación directa de la variante británica original. La mutación E484K fue detectada por primera vez en la sudafricana (llamada por el Nervtag VOC-202012/02) y después se ha seguido encontrando en otras variantes alrededor del mundo.

"Aunque no hay evidencia de que esta mutación por sí sola cause una enfermedad más grave o mayor trasmisión, experimentos en laboratorio han encontrado que ocasiona una neutralización menor por parte de los anticuerpos", señala el organismo asesor británico sobre esa mutación.

Variante Liverpool, "bajo investigación"

El Nervtag la ha clasificado con el código VUI202102/01. Se trata de una variante que también tiene la mutación E484K en la espícula así como otro número menor de mutaciones.

Al contrario que la de Bristol, no tiene en principio relación con la variante británica original y por ello no ha sido designada como variante "preocupante" (VOC, variant of concern por sus siglas en inglés) sino variante bajo investigación (VUI, variant under investigation).

Fue identificada por primera vez el pasado 10 de enero cuando las autoridades analizaban cinco casos de trabajadores de un hospital de Liverpool. Hasta ahora se han encontrado 55 casos con esta variante.

Cepa británica original (Kent) y otras variantes

Tiene varias denominaciones, la más conocida es B.1.1.7. pero el Nervtag la denomina VOC-202012/01. Fue detectada a finales del año pasado en Kent; el 14 de diciembre las autoridades la asociaron a varios brotes en el este y sureste de Inglaterra y el área metropolitana de Londres. Se calcula que circulaba en Reino Unido desde septiembre.

Se caracteriza por presentar 23 mutaciones diferentes, 8 de ellas en el gen de la proteína de la espícula

Según los datos del último informe del Servicio de Salud Pública británico, desde su primera detección ha aumentado su presencia hasta ser dominante: se estima que está presente en el 89,5% de las muestras tomadas entre el 18 y el 24 de enero de 2021. Ha alcanzado prácticamente el 100% en Londres, Sur y Sureste de Inglaterra.

En España, el Ministerio de Sanidad ha advertido de que esta cepa será dominante hacia marzo.

Varios estudios confirman que es entre un 30% y un 70% más trasmisible. Aunque al principio se dijo que no causaba una enfermedad más grave ni un aumento directo de la mortalidad, los expertos advirtieron de que al final causaba más muertes, debido a que al trasmitirse con más rapidez, aumentaban los casos, lo que deriva en un colapso del sistema sanitario y, por ende, más muertes. Sin embargo, estudios citados recientemente por el Ministerio de Sanidad español señalan que sí puede aumentar la mortalidad en todos los grupos de edad.

Hasta la fecha se han notificado unos 27.200 casos de esta variante en 64 países. En Europa, se han detectado unos 2.100 casos. Hasta el pasado 8 de febrero, España había encontrado 470 casos.

A esta cepa se suman las variantes sudafricanas y brasileña. La primera fue detectada a mediados de diciembre en la ciudad de Mandela Bay. Ha desplazado a las otras variantes en ese país, pero no se ha demostrado que tenga más virulencia. En el mundo se han reportado más de 700 casos en 28 países. En España solo se han detectado dos.

La variante brasileña fue detectada a principios de año por Corea y Japón, en viajeros provenientes de la Amazonía. donde se cree que circulaba desde diciembre. A fecha de 2 de febrero, según el Ministerio de Sanidad español, se habían identificado una cincuentena de casos en seis países; en España, solo uno.