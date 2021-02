Cvirus.-La Coordinadora de l'Oci i l'Hoteleria farà una assentada aquest dijous contra una pròrroga del tancament del se

Precisament, també aquest dijous es reunirà la Comissió Interdepartamental d'actuació contra la pandèmia, on s'abordarà la pròrroga de les restriccions ara en vigor per a frenar la tercera onada del coronavirus. I cal recordar que, en unes recents declaracions, el president de la Generalitat, Ximo Puig, advertia que la Comunitat Valenciana "no està en situació" de flexibilitzar les restriccions.

Des de la Coordinadora lamenten que "se succeeixen declaracions de mesures restrictives per a l'hoteleria i l'oci sense cap tipus de fonamentació epidemiològica i sense valorar altres alternatives que permeteren la reobertura dels establiments", explica en un comunicat.

UNA TAULA DE TREBALL "URGENT"

Davant aquesta situació, la CEOH ha decidit reactivar les seues accions de protesta per a reclamar l'engegada d'una taula de treball que, amb caràcter d'urgència, analitze la situació del sector.

Aquest mateix dimarts, la Coordinadora es dirigia al president de la Generalitat, Ximo Puig, via carta. En la missiva, l'organització autonòmica sol·licitava l'activació d'un grup de treball que analitze l'evolució de la crisi sanitària i l'engegada de mesures dirigides a les pimes del sector, que promoguen la reobertura i recuperació de la seua activitat "amb mesures assenyades i propostes viables".

La Coordinadora sosté que s'ha de "garantir la supervivència d'un sector que compleix ja 11 mesos de tancaments i restriccions que es venen succeint sense ordre ni concert".