Diez novelas románticas con las que enamorar este San Valentín

El libro del leder - Lena Valenti

Año de publicación:2012

Él es As Landín, el líder del clan berserker de de Wolverhampton. Ella es María, la mujer que se está haciendo cargo de la nieta que no sabía que tenía.



Aileen acaba de aterrizar en Inglaterra, y su presencia lo está revolucionando todo y provocando encuentros entre personas que tal vez nunca se hubieran encontrado.



Ahora As deberá sopesar el dejar atrás su pena por las pérdidas sufridas y enfrentar el nuevo desafío que se avecina en forma de mujer preciosa y latina, llena de secretos y un misterio que ha cautivado su corazón de líder.