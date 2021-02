La Comunitat demana que es vacune als cuidadors de dependents

La consellera valenciana de Sanitat, Ana Barceló, va portar ahir al Consell Interterritorial de Sanitat la proposta que les persones cuidadores de dependents en l'entorn familiarsiguen considerades com un col·lectiu prioritari en el pla devacunació de la Covid-19 del Ministeri de Sanitat.

Aquest era un dels punts acordats en la reunió sobre vacunació que van mantindre la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i la titular de Sanitat. Es tracta d'aquelles persones que fan tasques de cures en l'entorn familiar assimilables a les tasques que realitza el personal sociosanitari en residències o en els Serveis d'Atenció a domicili.

També es va sol·licitar que siga col·lectiu prioritari el personal valorador de dependència, que són els professionals que acudeixen als domicilis per a avaluar el grau de dependència amb el qual poder formular posteriorment la proposta d'atenció, i el personal sociosanitari que treballa en els habitatges tutelats de diversitat funcional, en els centres de rehabilitació i integració social (CRIS), en els centres d'atenció precoç (CAT), en els centres d'atenció a dones víctimes de la violència masclista i als quals treballen en recursos d'atenció a persones sense llar.

També es va conéixer ahir que el Ministeri de Consum que lidera Alberto Garzón signarà hui una ordre per a prohibir que es comercialitzen les mascaretes de tela sense filtre, amb escassa capacitat de protecció, sota el nom de “mascaretes higièniques”.

Així ho van confirmar a 20minutos fonts de Consum, que van explicar que la nova normativa entrarà en vigor de manera completa a partir de mitjans de març, data en la qual “només podran ser comercialitzades com a mascaretes higièniques les testades per un laboratori acreditat”. “Fins ara, qualsevol producte podia denominar-se ‘mascareta higiènica’, i ara només podran fer-ho els que compleixen els requisits tècnics establits”, van explicar aquestes fonts.

En aquest sentit, haurà d'indicar-se obligatòriament en l'envàs de les màscares “les dades testades relatives a l'eficàcia de filtració del material i la resistència a la respiració o permeabilitat a l'aire”, així com el nom del laboratori que ha realitzat aquestes proves, que haurà de tindre un sistema de certificació equivalent al que s'utilitza per a validar les mascaretes FFP. I en cap cas es podrà vendre el producte com un “equip de protecció especial”.

La norma entrarà en vigor des que es publique en el BOE, però les empreses podran continuar venent les mascaretes que estiguen ja en el mercat fins i tot sense complir aquests requisits fins a un mes després de promulgada la norma. Una vegada passe eixe període, les companyies que comercialitzen mascaretes higièniques sense ser-ho estaran subjectes a una possible sanció per part de les comunitats.