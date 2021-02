La Generalitat prorrogarà 15 dies més les actuals restriccions

La comissió interdepartamental de la Generalitat per a la prevenció i actuació davant la Covid-19 es reunirà hui, liderada pel president del Consell, Ximo Puig, per a acordar previsiblement la pròrroga de les actuals restriccions contra la pandèmia, la vigència de la qual acaba dilluns que ve.

Així ho van indicar ahir fonts de Presidència, que van precisar que el Consell s'inclina per ampliar altres 15 dies més la vigència de les mesures, amb la finalitat que a principis de març, encara que sempre en funció de com evolucionen les dades epidemiològiques, es puguen començar a alçar les restriccions.

El tancament total de l'hostaleria i del comerç no essencial a les 18.00 hores; el toc de queda entre les 22.00 hores i les 6.00 del matí; el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana i el confinament de les 16 ciutats de la Comunitat de més de 50.000 habitants els fins de setmanes són les principals mesures vigents, fins a les 23.59 hores del 15 de febrer de 2021.

Puig ja va assenyalar diumenge passat, després de la primera setmana en la qual van començar a descendir els principals indicadors de la pandèmia, que no s'estava en disposició de “flexibilitzar les restriccions”, ja que encara hi ha una “gran pressió” hospitalària i “milers de contagis”, per la qual cosa la seua postura és “consolidar” primer la millora de les dades.

Després d'un mes de gener que ha sigut el pitjor de tota la pandèmia en nombre de contagis, morts i increment de la pressió hospitalària, en la primera setmana de febrer van començar a baixar la majoria d'indicadors, encara que en l'última actualització van notificar 108 morts i 3.031 nous contagis de coronavirus.

A més, la Comunitat Valenciana es manté al capdavant d'Espanya en incidència acumulada en els últims 14 dies, si bé des del dilluns es manté per davall del miler, una cosa que no ocorria des del 19 de gener.

En els sectors afectats, el secretari general de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (Conhostur), Rafael Ferrando, va avançar ahir que estan “estudiant” l'acte del Tribunal de Justícia del País Basc que permet reobrir bars i restaurants en els municipis que es troben en ‘zona roja’ per l'alta incidència de coronavirus, per a valorar si recorren també el tancament en la Comunitat.

La situació valenciana és diferent a la del País Basc, ja que la normativa és diferent, va explicar Ferrando. En el nord es van establir els tancaments de l'hostaleria en funció del nombre d'habitants i del coeficient de contagis que tenien cada 14 dies, mentre que ací es va decretar el tancament complet en tota la regió, “sense tindre en compte nombre d'habitants per població, ni nombre de contagis”.

La patronal està analitzant la implicació que pot tindre la diferència en la normativa de totes dues autonomies, encara que “els motius són mateixos, i és que al final els contagis en hostaleria són mínims, al voltant d'un 3%, i provenen de les reunions socials”, va subratllar Ferrando. Sota aquests arguments, “entenem que una mesura com el tancament de tot el sector és una mesura desproporcionada amb les dades que mostren a nivell de contagis”, va insistir.

Per part seua, la Coordinadora Empresarial de l'Oci i l'Hostaleria de la Comunitat Valenciana ha convocat un nou acte de protesta, que tindrà lloc aquest dijous davant les portes del Palau de la Generalitat, després de l'anunci del president de la Generalitat, Ximo Puig, d'ampliar el tancament de l'hostaleria i l'oci més enllà del pròxim 15 de febrer. “Hem de garantir la supervivència d'un sector que compleix ja 11 mesos de tancaments i restriccions que es vénen succeint sense ordre ni concert”, van afirmar.

Les Cambres demanen ajuda a Puig

El president de Cámara España, José Luis Bonet, i els cinc presidents de les Cambres de la Comunitat Valenciana van traslladar ahir a Ximo Puig en una reunió telemàtica la seua preocupació per l'intens impacte de la pandèmia i li van demanar ajuda i plans fiscals.

Menys restes de virus en les aigües residuals de València

València ha constatat al febrer una baixada de restes de Covid-19 trobats en les aigües residuals i no ha detectat el cep britànic. La concentració ha descendit, si bé encara se situa en nivells alts, per damunt de la situació prèvia al pont de desembre, va explicar ahir la regidora Elisa Valía. Les zones amb majors índexs són Patraix, Malilla, Serradora, Mestalla, Benimàmet i Trànsits.