Todo lo que necesitas para un maquillaje perfecto lo tiene este set de 16 brochas que solo hoy puede ser tuyo por 14 euros

Maquillarse forma parte de la rutina diaria de muchos. Ya se opte por un total look con el que destacar nuestros rasgos o por un estilo cara lavada en el que cubrir las ojeras sea nuestro único objetivo, aprovechar los cosméticos para difuminar los efectos del cansancio de la rutina o para sentirnos más guapos antes de salir a la calle es un gesto cada vez más habitual entre hombres y mujeres. Sin embargo, no siempre es fácil cumplir con las expectativas creadas, y más cuando el tiempo apremia antes de entrar en el trabajo, por lo que muchos renuncian a estos minutos de autocuidado que levanta nuestra autoestima. Pero, ¿alguna vez te has planteado que quizá no tienes las herramientas adecuadas para conseguir un maquillaje perfecto en tiempo récord?

Las brochas son las aliadas de los mejores resultados y, aunque la mayoría contamos con tres básicas con las que cubrir las zonas principales (rostro, mejillas y ojos), deberíamos apostar por incluir más pinceles a nuestro neceser. Y es que cada uno tiene una función específica con la que dar color, ocultar o difuminar las distintas zonas de la cara. Pero, claro, para hacerse con un juego que aúne todos, sea de calidad y, además, barato, hay que esperar a que alguna buena oferta asome vía internet... ¡Y hoy es ese día! Desde 20deCompras hemos rastreado el catálogo de Amazon hasta dar con este kit de 16 brochas de Anjou que, con un descuento del 32%, puede ser tuyo por 14 euros. Eso sí, es una oferta flash del gigante de las compras online, así que, ¡corre o volará el stock disponible!

El kit de 16 brochas, de Anjou. Amazon

Este set de 16 brochas incluye todas las necesarias para conseguir trazos precisos y resultados perfectos en cada una de las zonas del rostro. De hecho, podemos encontrar aquellos pinceles destinados a cubrir áreas más grandes (uno para la base, uno corrector, un marcado y uno para color) y otros cuya función es la precisión. Esta última es necesaria para las sombras, el eyeliner, los labios, las cejas y el goupillon para las pestañas.

Y para que siempre estén perfectas

El éxito de un buen maquillaje está, además de en contar con las herramientas indicadas, en cuidarlas como es debido para que siempre nos ayuden a conseguir los mejores resultados. Así, después de usar las brochas con diferentes productos y tonalidades, lo normal es que se ensucien y esto pueda estropear nuestro maquillaje. Por ello, los pinceles requieren de una limpieza habitual, mejor si usamos un limpiador perfecto para ello, como el que seleccionamos bajo estas líneas, que cuenta con varias superficies estriadas en las que eliminar la suciedad de cada brocha.

El limpiador de brochas. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.