Una madre con EPOC es acusada de absentismo por no llevar a su hijo al colegio por prevención, en 'Horizonte'

Este miércoles, Horizonte se centró en la gestión de la COVID-19 desde los centros educativos. Los colaboradores criticaron la falta de coordinación a la hora de aplicar medidas, y que últimamente este tipo de lugares se habían "relajado".

En esa línea, Carmen Porter aportó testimonios de familias que han decidido no llevar a sus hijos a los centros educativos durante los últimos meses por tener alguna patología previa que se pudiera tornar en algo especialmente grave al contraer COVID-19.

Eva Palacio fue una de esas madres. Explicó ser de un municipio cercano a Bilbao y tener un hijo asmático. "Yo tengo unas cuantas patologías y, en lo que respecta a la COVID-19, Epoc (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y bronquiefacias bilaterales", contó.

Ante lo que le parecía un peligro, la mujer decidió no llevar más a su hijo al centro educativo. "El 1 de septiembre dijimos que no iba a ir, remitimos escritos y empezamos la guerra. En octubre nos dijeron que habían abierto un expediente por absentismo. No se molestaron en leer informes educativos ni médicos.... es una angustia y una desprotección terrible, no sabes a quién acudir. No nos podemos callar, en la tele parece todo fantástico, pero no están tomando en cuenta nada", explicó.

"Le pusimos enseñanza en casa y mi sobrina nos está ayudando día tras día", ha explicado.

al tiempo que un profesor se preguntaba en Horizonte por qué este centro no ayuda al alumno a estudiar telemáticamente.

La historia llega después de que Iker Jiménez y Carmen Porter contaran que hubo un positivo en el colegio de su hija Alma, por lo que tuvieron que confinarse.