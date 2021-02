María del Monte, en 'Dos parejas': "Estoy demasiado acostumbrada a fingir que no tengo miedo"

Este miércoles, La 1 estrenó Dos Parejas. Aunque la mayor parte del programa gira en torno al humor, se dieron también algunas conversaciones bastante sensibles entre dos de sus protagonistas: Anne Igartiburu y María del Monte.

En el formato, tanto ellas como Florentino Fernández y Gonzalo Miró estuvieron conociendo algunos de los rincones más especiales de Castilla La mancha. Una de las primeras actividades propuestas para las dos féminas fue un vuelo en globo. Esto ilusionó mucho a Anne Igartiburu, mientras que a María del Monte le costó confiar en el vehículo.

Más tarde, terminaron hablando de miedos, y la presentadora confesó que lo que más temía era perder facultades y no poder cuidar a los suyos. La comunicadora se enfrenta a una reciente ruptura amorosa, pero tampoco es el mejor momento de María del Monte después de que, a mediados de 2020, perdiera a su hermano por la COVID-19.

"Su muerte es el palo más grande que a mí me ha dado la vida, él era mis pies, mis manos, mi cómplice, mi alma gemela... nos entendíamos con la mirada, y no entraba en mis planes que esto ocurriera, pero la vida es sabia y no me puedo derrumbar, porque tengo gente a mi alrededor que me necesita", contó, afectada.

Sin embargo, esta dijo que siempre fingía que no tenía miedo y no se permitía ser su propia prioridad, pues antes estaban sus seres queridos, como su madre. Según contó, por ella tiene que estar siempre bien, y es algo por lo que no puede permitirse venirse abajo.

"Mis tragedias me las tengo que comer… salgo para quitarle las penas a la gente, no para dárselas yo", dijo. El tándem que hizo la cantante con Anne Igartiburu fue tan bueno que incluso se atrevieron a cantar.