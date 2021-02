Boranay 'advierte' a Luis Miguel en 'First dates': "Voy a ser la primera vez que vas a probar un plátano de Canarias"

Boranay y Luismi tuvieron una cita muy divertida este miércoles en First dates y ambos disfrutaron de la velada por completo. Aunque hubo momentos en los que pareció que se torcía la cena, al final la pudieron reconducir.

"Suelo llamar mucho la atención, al principio me gusta, pero luego... es que la belleza no se pega", comentó. "Estoy viviendo la vida loca y me he operado los labios, que no lo sabía nadie", confesó en su presentación Boranay.

Carlos Sobera quiso saber qué tipo de pareja buscaba en el restaurante de Cuatro: "Busco un chico que no sea celoso, el resto me da igual. Que me permita mi libertad y que no me ponga ninguna atadura", afirmó el canario.

Luis Miguel, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita fue Luis Miguel, que aseguró que "cumplo todos los clichés de un maricón de manual, me encanta Eurovisión, tengo una pluma que te cagas, me maquillo de vez en cuando, me subo al tacón... lo cumplo todo".

Al saber que Boranay era de Canarias, el teleoperador admitió que "me encantan los canarios, su acento, esa parsimonia que tienen al hablar... ¡Es que me encantan! Es algo superior a mí".

Al saberlo, el joven le dijo entre risas a su cita: "Voy a ser la primera vez que vas a probar un plátano de Canarias". El dependiente le comentó que quería ser influencer, a lo que Luis Miguel le contestó que "soy muy dejado para esas cosas, a mí me gusta estar en la vida en directo".

Pero, a continuación, admitió que, pese a no gustarle twitter, sí que estuvo enganchado al 'mujeres y hombres gay canario' que se vivió en redes sociales hace unos meses, y que "allí fue la primera vez que vi a Boranay".

Boranay, en 'First dates'. MEDIASET

En un momento de la velada, el canario se fue al baño para llamar a una amiga, a la que confesó que "es de Guadalajara (él vive en Madrid)", a lo que ella le contestó que "para un polvete te sirve, que no está tan lejos".

Pero Boranay le contestó que "yo no soy tú, que te tiras a todo lo que se mueve". Pero también le trasladó sus dudas sobre un futuro como pareja con el teleoperador: "No sé tía, no sé...".

Luis Miguel señaló que "hay un tema en el que coincidimos demasiado, es que somos versátiles y activos", a lo que Boranay le respondió que "me adapto a cualquier situación". Al final, ambos quisieron tener una segunda cita juntos "y conocernos más".