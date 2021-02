Esther, en 'First dates': "Mi hija me dice que a ver cuándo me echo un novio y me voy de casa"

Sin complejos y a por todas. Así llegó este miércoles Pablo a First dates, deseando encontrar a una mujer con la que compartir su vida y, si pudiera ser, tener un hijo en común: "Me estoy planteando muy seriamente adoptar".

Sin Carlos Sobera o Lidia Torrent en el local de Cuatro, el barman Matías Roure fue el encargado de recibir al profesor de informática: "Tengo 49 años, aunque no los aparento. Fuera complejos, que no tengo pelo, algo de tripilla... me da igual, sé lo que valgo", afirmó.

Pablo y Matías Roure, en 'First dates'. MEDIASET

"He tenido tres relaciones, pero me pillaron en una época de mi vida en la que era más pirata. Era un escapista, el Gran Houdini, a mi lado, un mindundi, no era nadie, pero eso ya ha pasado", admitió el toledano.

Eso sí, fue porque "me cansé de guarrear, no quería tener relaciones esporádicas de dos semanas o un mes. Quiero creer que cuando llegue esa persona, al ver su cara, sabré que es ella. No me voy a rendir", aseguró.

Su cita fue Esther, que reconoció nada más llegar en su presentación que "mi hija me dice que a ver si me echo un novio y me voy de casa", y añadió que "claro que me casaré, de blanco y por la iglesia".

La madrileña no ocultó su ilusión al ser recibida por Roure, y al ver a Pablo, admitió que "no me importa que sea calvo. Tuve una relación con una persona rapada, que a ellos no les gusta que les llamen calvos, y fenomenal".

Esther entrando en 'First dates'. MEDIASET

Esther y Pablo pasaron a la mesa para cenar y así poder conocerse un poco mejor y encontrar algunos puntos en común con los que vislumbrar un futuro como pareja, pero al final no pudo ser: "Quiere ser padre y yo casi voy a ser abuela ¡Ni de coña!", exclamó la comercial.

"No tendría una segunda cita con Pablo como pareja porque creo que necesitas algo diferente, una persona que te pueda dar un niño y yo no estoy en esa onda ahora", afirmó Esther.

Pablo, por su parte, comentó que "me he reído, he estado muy a gusto y ha sido muy agradable todo, pero no volvería a quedar porque no he sentido ese flechazo necesario y estamos en diferentes puntos de vida", concluyó.