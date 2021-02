Pablo Motos: "Dicen los médicos que hacer deporte es lo que me ha salvado de la covid, de momento..."

Pablo Motos conectó este miércoles por videollamada desde su casa con El hormiguero, por última vez, ya que mañana jueves volverá a conducir el programa de Antena 3 en el plató tras superar la cuarentena por la covid y relevando a Nuria Roca.

"Estoy encerrado y no puedo más porque no he podido salir a la calle para nada, tengo que estar los 10 días aquí. He pensado mucho y después de pasar el coronavirus, querría dar un consejo con todas mis fuerzas, aunque no es la primera vez que lo doy", afirmó el presentador.

Nuria Roca y Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Y señaló que "hay que hacer deporte, por lo menos diez minutos al día. Yo tenía un problema grande y es que soy asmático, si pillaba la covid era un problema, pero también tenía una gran ventaja, que hago mucho deporte".

"Dicen los médicos que eso es lo que me ha salvado, de momento... mi sistema inmunitario está fuerte porque hago deporte cada día", añadió Motos. "Lo que te cambia la vida no es lo que haces de vez en cuando sino lo que haces a diario", afirmó.

Tras comentar su situación personal, animó a los espectadores "que dicen que no tienen fuerza de voluntad" a intentar hacer algo "durante cuatro semanas para que se convierta en un hábito para el cerebro", aseguró el valenciano.