Javier Veiga, en 'El hormiguero': "Marta Hazas morrea mal en la ficción y bien en la vida real"

Nuria Roca afrontó este miércoles su último día como presentadora de El hormiguero, "me lo he pasado de cine estos días", afirmó, ya que mañana jueves Pablo Motos volverá a estar al frente del programa de Antena 3 una vez superada la cuarentena por coronavirus.

Los invitados del día fueron Marta Hazas y Javier Veiga, pareja en la ficción y en la vida real, que presentaron la tercera temporada de la serie que protagonizan, Pequeñas coincidencias, que se emite en Amazon Prime Video.

Ambos comentaron algunas anécdotas del rodaje, pero Roca quiso saber si, al ser marido y mujer, influía a la hora de grabar las escenas íntimas en la ficción y si era un tanto a favor o en contra.

Veiga, protagonista y director, sorprendió a la valenciana y a Hazas cuando señaló que "Marta morrea mal en la ficción", pero la actriz le contestó entre risas que "tiene que hablar con tantos galanes de este país que le van a decir lo contrario...".

"En la vida real no tengo ninguna queja, pero no sabe besar cuando rodamos", comentó el gallego. Roca intervino para que la colaboradora se lo explicase: "¿Qué sucede cuando os tenéis que besar?".

La cántabra señaló que "al final de la primera temporada le dije que me estaba besando de una forma muy rara, que parecía un pez. Y era porque tenía que ir favoreciendo a cámara en las tomas circulares".

"Él se ha vengado en la última. Me decía que no le besaba con pasión, pero es que si lo haces muy pegajoso no queda bonito y no es de comedia romántica como es Pequeñas coincidencias. Entonces decidí darle besos de película, con mucha pasión", añadió la actriz.