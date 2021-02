El sensual baile de Úrsula Corberó y Nathy Peluso que ha conquistado a sus fans: "Bailamos que parece un delito"

No es la primera vez que comparten publicaciones juntas, ni tampoco la única en la que arrasan en Instagram por su complicidad y su gran sentido del humor. A Nathy Peluso y a Úrsula Corberó les encanta bailar, bromear y reír, y este miércoles lo han vuelto a demostrar.

La actriz, de 31 años, y la cantante, de 26, han publicado en sus respectivos perfiles de la plataforma un vídeo en el que aparecen tarareando y bailando la última canción de la artista argentina, Delito.

"Bailamos que parece un delito. Te amo amiga, Úrsula Corberó. Sos mi delincuente del amor", ha escrito Peluso, que ha recibido una cariñosa respuesta de su amiga: "Parecemos teenagers (adolescentes)".

El post cuenta con más de 305.000 'me gusta' y supera las 2 millones de reproducciones. "Mis bebés, os echo de menos", "me muero", "¿qué fantasía es esta?" o "me va a dar algo" son algunos de los comentarios que ha recibido.