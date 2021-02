Sanidade, sobre la inmunización de la delegada de DomusVi, dice que si entra en residencias "está bien vacunada"

20M EP

NOTICIA

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha asegurado que el criterio de vacunación del personal que presta servicios en las residencias "no es la protección de la persona que se vacuna, sino de los residentes" por lo que si tanto la consejera delegada de DomusVi, Josefina Fernández, como la alcaldesa de Boimorto, María Jesús Novo, acuden a estos centros "están bien vacunadas". "Si no entran en las residencias no están bien vacunadas", ha afirmado.