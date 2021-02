Cultura.- Un nou mural homenatja l'arquitecta Zaha Hadid dins del projecte 'Dones de ciència'

L'obra de Zaha Hadid "passarà a la història per la seua visió innovadora i revolucionària de l'arquitectura, el seu ús magistral de la línia corba i per la seua lluita per obrir-se pas en el panorama arquitectònic internacional, tradicionalment ocupat per homes, un repte que va aconseguir amb escreix, convertint-se en la primera dona a guanyar el Premi Pritzker d'Arquitectura (2004), entre molts altres guardons", ha explicat Les Naus en un comunicat.

Ara, en el marc del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, que se celebra aquest dijous, la UPV i Les Naus, en col·laboració amb la FECYT-Ministeri de Ciència i Innovació, li rendeixen un nou tribut en el seu projecte 'Dones de ciència' amb un mural obra de la pintora valenciana Nayra López Martos, en el col·legi Salvador Tuset de València.

El mural cobreix per complet una de les parets verticals del pati del col·legi. En ell, Nayra López Martos presenta una Zaha Hadid "majestuosa, rotunda i alhora propera", ha destacat l'organització del projecte.

L'artista ha detallat que ha "intentat plasmar una simbiosi entre l'arquitectura de Zaha i la pintura mural": "En la seua obra predominen edificis enormes, impactants, amb un domini absolut de les línies orgàniques; tot açò es tradueix en un retrat de grans dimensions, amb línies i traços que remeten directament a la seua obra. La grandària de la cara ens fa mirar cap amunt com quan veiem els seus grandiosos edificis i, al mateix temps, la seua mirada ens dirigeix el cel, com una visió de futur", ha assenyalat l'artista, formada en la Facultat de Belles arts de la UPV.

Nayra fusiona també els potents trets facials de Zaha Hadid, reflex del seu caràcter lluitador, amb la suavitat de la seua arquitectura blanca de línies orgàniques; i convida a descobrir les similituds entre els traços del mural i un dels seus edificis més emblemàtics, el Centre Heydar Aliyev, a Bakú (Azerbaidjan).

L'artista valenciana ha donat vida al mural en nomñes 48 hores i ha despertat l'interés dels veïns i l'alumnat. "Cada poc temps se n'anaven apuntant al balcó i ens aplaudien", riu Nayra. Es tracta d'un projecte fantàstic perquè es reconega més la figura femenina en el món de la ciència, l'art, l'arquitectura", ha valorat. "En el col·legi tots saben ja qui és Zaha Hadid i els veïns també", ha celebrat.

ACTIVITATS L'11F SOBRE EL MURAL

El director de l'escola, José Miguel Guerrero Aznar, ha assenyalat que al llarg de tota la setmana i sobretot aquest dijous, amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, les activitats del col·legi giraran entorn del mural.

"És un punt de partida perquè coneguen a Zaha Hadid, per descomptat, però també a altres dones de referència en el món de la ciència. I seguirem treballant en açò més enllà de l'11F, durant tot l'any, amb aquest nou mural com a fil conductor. Un mural que a més volem que servisca per a despertar el costat més creatiu de l'alumnat i per a demostrar-los que tots i totes poden, amb esforç, arribar a ser com Zaha Hadid", ha destacat José Miguel Guerrero.

MARGARITA SALAS, ANNA LLUCH I MARÍA BLASCO

Amb aquest, són ja 16 els murals amb els quals aquest projecte contribueix a visibilitzar grans científiques de la nostra història, en els carrers de València i la seua àrea metropolitana.

Fins al moment, 'Dones de ciència' ha rendit tribut a Margarita Salas, Anna Lluch, Valentina Tereshkova, Rosalind Franklin, Jane Jacobs, Katherine Johnson, Josefina Castellví, Hedy Lamarr, Hipatia d'Alexandria, María Blasco, Concepción Aleixandre, Jane Goodall, Ada Lovelace, Marie Curie, Dolors Corella i Zaha Hadid, totes elles grans exponents en aquest Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència i durant tot l'any.