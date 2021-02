Muere a los 88 años la abuela de la cantante mexicana Belinda: "No se cómo superar esta tristeza, este vacío"

Hace unos días la madre de la cantante mexicana, Belinda, alertaba por sus stories de Instagram el estado de salud por la que atravesaba su madre, Juana Moreno, y pedía a sus seguidores "una oración de salud por ella".

"En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud (...) No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti...", escribió Schüll en sus historias.

Este miércoles la representante de la intérprete ha confirmado a la revista Quién, el fallecimiento de su abuela a los 88 años en España, donde residían la madre y la abuela de la cantante.

Ahora se despiden de ella entre mensajes de cariño por sus redes sociales, donde no han dejado escapar la oportunidad de mostrar la gran relación que mantiene la familia. "Afortunada por tenerte, gracias mamá por dejarme crecer a tu lado, porque eres única, gracias por tantas risas y tu visión única de la vida", escribía su hija en un post de Instagram.

Su nieta también ha tenido unas palabras de cariño hacia su abuela en unas stories: "Siento el dolor más grande (...) Abuelita te amo, te amo con locura y siempre estarás en mi corazón y en mi mente".

Captura de pantalla de uno de los 'stories' de la cantante. BELINDA PEREGRÍN / INSTAGRAM

Para acabar la intérprete mexicana ha publicado también en sus historias un vídeo de su abuela en lo que parece unos meses antes, con mascarilla y bailando con una dedicatoria: "Ella siempre tan divertida, tan especial, mi vida entera".